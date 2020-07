As mudanças no mercado de trabalho após a pandemia

pandemia da Covid-19 Que teremos muitas mudanças em diversos setores das atividades sociais, pessoais e empresarias após a, disso ninguém mais duvida. Transformações, alterações agora julgadas quase inevitáveis estão sendo analisadas e aceitas como algo inexorável.

As relações humanas estão passando por mudanças. Em consequência, relações trabalhistas serão atingidas. A crise na saúde afetou a economia, chegando às organizações, seja no modo de execução de seus trabalhos ou até no encerramento das operações de algumas empresas.

Agora, as incertezas ainda são muitas, um momento que está levando os empregados e as empresas a tomarem atitudes diferentes.

Saber hoje, exatamente, como será o mercado de trabalho e as mudanças empresariais em 2021 é impossível. No entanto, que muitas mudanças já aconteceram e ainda acontecerão, isso é certo, tão certo que todos sabem que isso ocorreu e se manifestará ainda neste 2020.

A chegada do trabalho em casa, o home office, a legislação permitindo menores jornadas e com a diminuição de salário, inteligência artificial, a otimização de tempo, equipamentos, espaços físicos e recursos mais as mudanças comportamentais da sociedade são adaptações que alteram o cenário do mercado de trabalho. Desta maneira, tanto as empresas quanto os empregados terão novas funcionalidades, pois o modelo de trabalho se transformará e a exigência para todos é a reinvenção, para evoluirmos.

Com ou sem vacinas contra a Covid-19 - já em testes no Brasil - teremos que conviver com novas medidas de proteção à saúde, pois os infectologistas lembram que o coronavírus continuará circulando entre os humanos por algum tempo, talvez por muitos anos, como em outras pandemias.

Com os problemas socioeconômicos globais e com repercussões aqui, as empresas buscarão soluções. Mais produtividade e compromissos claros com relação aos problemas da sociedade e também aqueles do meio ambiente, além dos já praticados na área sanitária.

Estar preparado e aceitar as inevitáveis alterações nos relacionamentos do mercado de trabalho é aquilo que os analistas pregam desde hoje, como estudar para se enquadrar, por exemplo, na informática, a fim de alcançar um outro nível em termos de emprego. Nada disso é fácil, porém, as mudanças estão aí para ficar. Então, que elas sejam entendidas, aceitas e que todos se preparem para assumi-las.