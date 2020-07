E, ao colégio, tudo ou nada? Tudo!

“Ordo ab chao”. Algumas correntes filosóficas acreditam no brocardo latino segundo o qual o caos pode gerar a ordem, crença que se encontra expressa no livro “O Símbolo Perdido”, do aclamado escritor Dan Brown. Em 2020, não faltaram notícias sobre situações de caos. Em janeiro, a crise entre Estados Unidos e Irã fez questionar sobre a possibilidade de um conflito bélico mundial. Depois, a pandemia alterou drasticamente a rotina das pessoas, seja pelo necessário distanciamento social, seja pela revisão de posturas habituais mediante uso de máscaras e higienização das mãos. Neste momento, sobram manchetes entristecedoras que fazem a humanidade indagar sobre o seu próprio futuro.

Entretanto, notícias recentes trouxeram alegria à comunidade santa-mariense: o Colégio Militar de Santa Maria (CMSM) ficou entre as instituições de ensino da cidade com as maiores notas no Enem, seguindo uma tradição de vasta aprovação de seus alunos, conforme ocorria nos vestibulares para ingresso na Universidade Federal de Santa Maria. Ademais, frise-se que o trabalho “150 anos da tabela periódica: interativa, sustentável e tecnológica”, do CMSM, recebeu a premiação de Melhor Projeto de Educação Básica (Geral) e o 3° lugar na categoria “Ciências exatas e Divulgação Científica” em Guadalajara, no México. Tais láureas são fruto do trabalho de uma equipe de professores, mestres e doutores responsáveis por formar cidadãos dedicados à edificação de uma nação mais justa e desenvolvida. Imbuídos (as) dos valores ético-morais de “lealdade” e “nobreza de atitude”, os (as) estudantes ajudam, no coração do Rio Grande, a construírem o futuro do Brasil.

Nosso Estado possui dois estabelecimentos administrados pelo Exército: uma unidade em Porto Alegre (CMPA, ou “Casarão da Várzea”), e outra em Santa Maria (apelidada de “Colégio do Vagão”). Ambos os CMs são destaques pelas vitórias obtidas por seus membros em concursos militares, competições desportivas e Olimpíadas de Língua Portuguesa, Matemática e Física, além do engajamento em campanhas de arrecadação de alimentos e de gêneros alimentícios para doação a famílias carentes.

Assim, todos esses fatos merecem o aplauso da sociedade, pois o Colégio Militar de Santa Maria alçou-se ao panteão dos grandes educandários brasileiros em excelência no ensino ao atingir uma importante conquista internacional, tornando-se referência em educação de qualidade.

Estudante de Direito da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM)