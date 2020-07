Destaques da Edição Digital

O inverno se intensifica no Rio Grande do Sul e provoca cenas de puro congelamento. É o que presenciam moradores das regiões mais altas da Serra Gaúcha. Em São José dos Ausentes (foto), uma fina camada de gelo cobriu lagos, além de salpicar de branco a vegetação. As imagens estão em vídeo no canal do JC no YouTube. Assista acessando o QR-Code. Mais conteúdos na playlist do clima que o canal acaba de ganhar.

A Uber inaugurou ontem um centro de higienização voltado a motoristas e entregadores parceiros em Porto Alegre. Localizado no estacionamento Estapar do Estádio Beira-Rio (rua Fernando Lúcio da Costa), a iniciativa permite que os trabalhadores da empresa realizem a limpeza dos veículos e das mochilas de entrega, recebam kits com itens de proteção e higiene e instalem divisórias de plástico PET nos carros durante a pandemia do novo coronavírus. Quer ver os detalhes? Acesse o site do JC usando o QR Code.