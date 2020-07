Pelo fim de um modelo mental de quatro anos

Cidade Inteligente é aquela na qual seus sistemas funcionam de forma eficiente e sustentável. Não é esse o caso de Porto Alegre. Em Porto Alegre, para citar dois exemplos, o sistema de transporte coletivo se encontra próximo ao colapso e, no próximo verão, como em todos os anos, irá faltar água em diversos bairros da nossa periferia. Também temos problemas históricos na educação, segurança, saúde, apenas para falarmos dos sistemas principais da nossa cidade. As falsas teorias desenvolvimentistas associadas ao modelo mental de quatro anos da classe política são terríveis para uma cidade que precisa inovar e investir para resolver grandes problemas como é o caso do transporte coletivo, que faz parte de um sistema mais amplo e ainda mais complexo que é o Sistema de Mobilidade da Cidade. Esta incômoda condição de Porto Alegre não é culpa do atual prefeito ou dos anteriores. A culpa desse nosso atraso é sua, é minha. Incapazes de exercer uma cultura cidadã e participativa, desumanizamos as nossas relações, terceirizamos passivamente as responsabilidades pelas soluções e encarecemos os custos de manutenção e dos serviços da cidade. Pode parecer utopia falar em cultura cidadã, mas não é. Medellín, na Colômbia, com 2,5 milhões de habitantes, saiu da condição de cidade mais perigosa do mundo para ser reconhecida como a cidade mais criativa (Wall Street Journal, 2013). Tudo em menos de 20 anos e num projeto do longo prazo de transformação inclusiva e cidadã.