O erro é meu, mas a culpa é de vocês

O prefeito Marchezan justificou as novas restrições impostas aos porto-alegrenses pela ocupação de leitos de UTI destinados a pacientes com coronavírus, cujo aumento é atribuído principalmente à reabertura do comércio em 20 de maio. Sobre isso, algumas considerações a fazer.

A primeira retroage ao período restritivo de 20 de março a 20 de maio, e diz respeito à claríssima transferência de responsabilidade no enfrentamento da pandemia. Salta aos olhos a desproporção entre o sacrifício exigido da população que foi impedida de trabalhar, resultando em desemprego generalizado e fechamento de empresas, e as providências concretizadas pelo prefeito durante esses dois meses: criação de leitos de UTI notadamente insuficientes para atender a demanda, como se vê agora. Com a cartada de mandar as pessoas ficarem em casa, as autoridades locais se abstiveram de encarar o problema de frente e criar uma solução efetiva para manter uma sociedade funcional e combater o inevitável.

Afirmo ser inevitável, pois a curva de novos infectados não deixou de ter uma guinada exponencial em Porto Alegre, mesmo com as medidas restritivas. Os gráficos oficiais revelam uma acentuada ascensão a partir de 05 de maio (quando o comércio ainda estava fechado), marcando, ao que tudo indica, o início da formação do pico – curso natural de toda epidemia. A curva apenas manteve o padrão de crescimento após a reabertura de 20 de maio.

Mesmo que o crescimento dos casos registrado em maio ainda não tivesse se traduzido em aumento de demanda nas UTIs, os gráficos de contágio provam que o distanciamento promovido por Marchezan falhou em conter o vírus. Se o número de infectados crescia exponencialmente, era óbvio que o mesmo ocorreria em breve com os casos mais graves que necessitam de tratamento intensivo. A pergunta que resta é: isso passou batido por Marchezan quando flexibilizou as regras ou ele estava apenas buscando um bode expiatório na figura dos comerciantes da cidade para se safar da culpa pela ineficiência de sua política de isolamento social?

Diretor de Formação do IEE