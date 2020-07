Pós-Covid não: no Covid!

Muito temos falado do mundo pós-Covid, novo normal, etc. mas há uma realidade que precisa ser vivida e não será pouco duradoura: estamos no Covid. Teremos um Pós-Covid apenas quando uma vacina for descoberta, testada, aprovada e a população devidamente imunizada.

Desenvolver a disciplina de conviver no Covid é sobreviver e prosperar neste período longo e difícil pelo qual passaremos. O Distanciamento Social, o receio do contágio, o medo do insucesso, da perda do negócio ou do emprego, as restrições impostas a livre iniciativa e a circulação, entre tantas outras “restrições passageiras” nos exigem adaptação constante. O mundo não é mais dos maiores mas sim dos mais ágeis. Mas não é assim já há tempos? Ou os fenômenos de Amazon, PayPal, Google, Facebook nasceram gigantes? Não: o cerne do sucesso sempre esteve na agilidade e capacidade de se adaptar rapidamente a mudanças de cenário, suportado por uma visão de longo prazo sedimentada em um processo de repensar seu negócio em ciclos. Exemplos fora de nossa realidade local? Sim, mas e os bares e restaurantes “da moda” que pereceram por não serem ágeis em se adaptar às mudanças de hábitos de consumo? E os que, perenemente, se mantém ativos, sistematicamente ajustando o negócio? Apenas os mais ágeis e mais adaptáveis sobreviverão. Quer seja uma empresa bilionária quer seja o vendedor de churros do parque.

Entender que estamos na Covid e que o pós-Covid ainda levará um período de tempo no mínimo grande para ser atingido, é fundamental. Discutir o mundo Pós-Covid é fácil e relativamente previsível. Trabalhar na Covid é conviver com incertezas constantes, mudanças de rumo e de proa quase diários. O cerne deste posicionamento é desenvolver o hábito e a disciplina de Planejar, Agir, Verificar e Corrigir – o clássico PDCA - ciclicamente e em alta velocidade. Trabalhe com horizonte diário: planeje para o dia, corrija no dia. Finalizado o dia, analise as mudanças de cenário – novos decretos, novas restrições, etc – e planeje novamente para o próximo dia. Se nada mudou, veja onde pode reduzir custos ou maximizar a percepção de valor de seu produto ou negócio. Aquela iniciativa de telefonar para os clientes, de fazer um vídeo e publicar no YouTube, de emparceirar com a Fintech que tem afinidade. Tudo soma.

E como fica o longo prazo? Nunca esquecido, mas sempre no seu tempo: revisado em ciclos mais longos. Disciplina é importante: tudo a seu tempo, no seu tempo. Um olho no peixe e outro no gato.

Diretor de Estratégia de Negócio da Tarvos Partners