Crise pode significar novas oportunidades

A crise global econômica e de saúde causada pelo coronavírus trouxe diversos desafios para o meio corporativo. As mudanças nos planejamentos e nas ações se tornaram extremamente necessárias para que as companhias consigam passar por essa situação preservando vidas e empregos. Por isso, se torna imprescindível ter uma boa liderança, para que esses profissionais sejam uma inspiração em meio ao caos.

É preciso, nesse momento, programar seus pensamentos para buscar o lado positivo em cada situação. A sensação frente a todas as incertezas que o mundo passa pode ser de descontrole, fragilidade e receio, por isso é importante que as pessoas que estejam na linha de frente consigam ter maturidade e equilíbrio para manter as equipes motivadas e reduzir os receios do que está por vir.

Fique atento. O mercado está em constante mudança, portanto é necessário acompanhar o que outras empresas, mesmo fora do seu nicho, estão fazendo para amenizar os danos causados pela crise. Boas ideias e ações servem de energia para todos nós. Para os otimistas, a crise sempre é vista como uma oportunidade de enxergar além, e esse é o modo de pensar que o líder precisa assumir.

Tenha uma boa comunicação. É preciso manter um diálogo objetivo com seus funcionários. Seu pensamento positivo e sua comunicação clara têm o poder de motivar dezenas, centenas e até milhares de pessoas, dependendo da sua posição. Isso pode salvar a sua empresa.

Ouça mais e saiba tomar decisões de forma rápida e eficiente, sempre alinhado com o discurso da empresa.

Aqui na Clarios nós empregamos 1,2 mil pessoas que produzem cerca de 10 milhões de baterias por ano. Desde o início da pandemia instauramos um comitê de crise que se reúne online diariamente, composto por gestores e diretores de diversas áreas da empresa. É um exemplo prático de como agir rápido e de forma eficiente, ouvindo nossos funcionários, nossos clientes e fornecedores.

E por falar em reuniões online, eu não poderia deixar de dizer que nunca estivemos tão próximos, mesmo em lugares diferentes. Isso é algo muito bom e que provavelmente fará parte do nosso “novo normal”. Funcionários, clientes e parceiros que não conseguiam parar para um café, hoje conseguem se conectar mais do que nunca. Podemos compartilhar momentos, mesmo estando distantes. E isso é incrível. Além de criar relações mais próximas do que estávamos acostumados com a rotina, traz impactos positivos nos resultados, pois podemos parar, analisar situações pontualmente e pensar em novas estratégias.

Agora, mais do que nunca, a energia positiva dentro do ambiente de trabalho fará toda a diferença. Saiba reconhecer o esforço da sua equipe e aprenda a comemorar qualquer bom resultado, mesmo que pequeno. Dessa forma, você terá um time motivado para também trazer novas soluções para que as conquistas ocorram com mais frequência.

Não é fácil buscar o lado bom de tudo em meio à uma crise, eu sei, mas é necessário. Esse exercício diário tem o poder de impactar no seu negócio, nas pessoas e no seu dia a dia também.

Em um cenário tão conturbado, sobreviverão apenas as corporações conduzidas por uma liderança tranquila e corajosa.

Diretor comercial da Clarios