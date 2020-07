Cooperativismo e pujança de Nova Petrópolis

Estar como prefeito da Capital Nacional do Cooperativismo desde 2013 é motivo de extremo orgulho e alegria. O progresso e a pujança de Nova Petrópolis, berço do cooperativismo de crédito da América Latina, estão fortemente alicerçados no cooperativismo. Os ensinamentos do Padre Theodor Amstad, precursor do cooperativismo no Brasil, estão muito enraizados na nossa comunidade.

Em Nova Petrópolis, a união de pessoas com objetivos comuns faz com que as dificuldades sejam contornadas e o êxito seja alcançado com vigor. Nossa força cooperativa se reflete na rotina da comunidade, que ainda atua de forma organizada, seja nos corais, nos grupos folclóricos, nas cooperativas escolares, no comércio e vida em sociedade.

E nestes tempos difíceis que todos enfrentamos durante a pandemia, Nova Petrópolis demonstra, mais uma vez, que cooperar é importante e nossa comunidade estendeu as mãos, uns ajudando os outros a superar as adversidades. Cooperativas auxiliando o Poder Público a estruturar o enfrentamento à Covid-19, seja com recursos financeiros, seja com doações pessoais e voluntárias. Atitudes como estas nos fortalecem para seguir em frente, sempre acreditando no melhor.

Somos a Capital Nacional do Cooperativismo e temos muito orgulho deste título! Sicredi Pioneira, Cooperativa Piá e seis cooperativas escolares na rede Municipal de Ensino tornam Nova Petrópolis referência no país e no mundo e fazem com que os princípios do cooperativismo sejam fortalecidos a cada dia em nossa cidade. Quando estivermos vivendo dias melhores, convidamos a todos para virem conhecer a história do cooperativismo. Aliás, temos muitos motivos para estar no seu roteiro. Colonizada por imigrantes alemães, Nova Petrópolis cultiva seus costumes com muita força e representatividade, sendo uma das joias mais germânicas da Rota Romântica. A preservação da língua alemã, as danças e músicas folclóricas, os trajes típicos, a gastronomia germânica e a arquitetura enxaimel perpetuam a identidade trazida pelos desbravadores desta terra. Nova Petrópolis também ostenta o título de Jardim da Serra Gaúcha por tratar-se de uma das cidades mais floridas da Serra Gaúcha.

Prefeito de Nova Petrópolis (PP)