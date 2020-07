Em época de pandemia, o cérebro diligente nos compromete

Com os avanços das pesquisas neuronais, confirmou-se de que o cérebro dos seres humanos é diligente. Ele nos cuida para que nossas características essenciais sejam mantidas, a sobrevivência e perpetuação. A priorização na alocação de energia, processos físicos e químicos na ocorrência das sinapses neuronais, nas rotinas estabelecidas, reforça nossos hábitos inconscientes confundindo-nos como zumbis especializados.

Neste momento em que vivemos mudanças disruptivas em decorrência da Pandemia, em que o ambiente anterior torna-se total ou parcialmente obsoleto novas regras atitudinais e comportamentais são estabelecidas. Conforme definição do professor de Harvard Clayton M. Christensen, o modus operandi de nossas rotinas exigirá mudanças efetivas.

Nosso modelo default de atuação resiste em ser alterado levando-nos a incorrer no denominado erro por omissão. As decisões são procrastinadas na expectativa de que o tempo venha a se encarregará de colocar a “ordem nas coisas”. Desta forma, decidimos de que não vamos decidir abrandando o medo do desconhecido. Ao revisitar a história das Pandemias, nos deparamos com duas alternativas de solução à contaminação. A definitiva, porém de longo prazo obtida através de uma vacina que nos imuniza contra o vírus. A paliativa, mas de curto prazo, decorrente de tratamentos via coquetel de fármacos que possam a vir controlar ou até mesmo, em alguns casos, como o vírus da imunodeficiência humana (HIV), evitá-los. Assim, ao olharmos para o curto prazo, deveremos agir de forma proativa, ao mesmo tempo protegendo-nos de uma possível contaminação. Identificar novas estratégias habilitando-nos a melhor explorar as oportunidades que venham a surgir, faz-se necessário. Devemos ser maior que o ambiente e as circunstâncias por ele criados. Devemos ficar à frente do nosso tempo e não refém dele.

Mais do que nunca frase atribuída ao naturalista e biólogo Charles Darwin torna-se o mantra deste novo mundo que se descortina diante de nós, “Não é o mais forte que sobrevive, nem o mais inteligente, mas o que melhor se adapta às mudanças”.

Professor, consultor e mentor comportamental