Pós-pandemia: como agir agora para retomar os negócios muito além das promessas

O ano de 2020 vem sendo para lá de atípico. Mal começou, já encerrou todo mundo em casa, isolado, empresas fechadas, mercado arredio. O pânico que se acercou de quase todos no início da quarentena vem, aos poucos, se transformando em readequações, mudanças de planejamento, redirecionamentos de esforços e recursos. E, nisso tudo, 2020 praticamente reiniciou.

Com esse “reboot”, as promessas do Ano-Novo voltaram à mesa. Só que agora não são mais as dietas, os exercícios físicos, a renovação da casa e afins que entram na lista: o momento é de promessas para o pós-pandemia, e inclui, principalmente, planos para uma vigorosa retomada econômica, que deixe para trás o fantasma dos dias de mercado parado e negócios escassos.

Mas é preciso ser muito claro: ao contrário daqueles cinco quilos que você promete perder todo início de ano, os planos para o pós-pandemia precisam começar a ter suas ações efetivas projetadas e aplicadas agora mesmo. Ou ficarão só na promessa – e sua empresa, provavelmente, no prejuízo. Se 2020 é o ano que não começou, vamos encarar isso como oportunidade. É a história do copo meio cheio: os negócios reduziram, frearam, e isso abre espaço para o empresário organizar a casa, verificar gargalos, solucioná-los e abarcar possibilidades ainda não exploradas.

Use o caos a seu favor. Investigue o mercado, aproveite este momento de contemplação do todo para observar que lacunas há entre os nichos a que sua empresa atende às quais você ainda não ofereceu alguma solução. Estude, identifique o real potencial de seu negócio e dê foco a potencializar tudo o que pode criar, inovar, diferenciar. Agora é a hora de aparecer, de surgir como a oferta-oásis no deserto que a pandemia estabeleceu para o seu cliente.

Para fazer isso, você vai precisar de ajuda. E ela virá dos dados. A informação é sua melhor amiga neste momento, mas desestruturada, desorganizada, não será nada além de mais caos.

O ideal para transformar suas promessas em negócios efetivos no pós-pandemia passa por estabelecer uma estratégia embasada em análise de dados, que utilize o tempo de quarentena para auxiliar na implementação de uma cultura data driven na empresa, usando soluções que permitam captar os dados das fontes mais importantes para o seu negócio, integrá-los entre os sistemas fundamentais para a gestão de cada área, distribuí-los a todos os departamentos-chave para o andamento da companhia e analisá-los para direcionar tomadas de decisão e munir ações de muita assertividade.

Este é o caminho para transformar promessa em projeto e projeto em resultado. Esta é a dica para seu 2020 ser “o ano que não afundou”. Este é o jeito de sair desta pandemia com solidez, produtividade e eficiência.

CMO da BIMachine