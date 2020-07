O papel do líder na era pós-pandemia

Já é assinante? Faça seu login e tenha acesso completo ao conteúdo do JC.

Você já se questionou sobre o papel de um líder? E o papel de um líder na era pós-pandemia? Acredito que a liderança sempre esteve ligada a responsabilização sobre um grupo. De maneira simples e objetiva, o papel de um líder é conduzir a sua equipe para a tomação de decisão segura, de modo que as ações sejam assertivas e de acordo com o propósito do negócio.

Nem nos planos mais pessimistas, o ano de 2020 traria as adversidades que estamos enfrentando. A crise sanitária “abraçou” o País a partir do primeiro caso positivo da Covid-19 em fevereiro, na cidade de São Paulo/SP, fato que no decorrer das semanas acirrou ainda mais a crise política e econômica nacional.

O cenário de crise aflora as diversas inseguranças da sociedade, sinalizadas pela ansiedade e estresse excessivos que, por conseguinte afetam o bem-estar social. Algumas mudanças vieram para ficar, como a inserção da tecnologia nos processos interpessoais, trabalho remoto e reestruturação do mercado de bens e serviços.

Dessa forma, o papel do líder segue o limiar de mudanças. O líder que durante a pandemia se viu gerenciando remotamente a equipe, que ressignifica diariamente os modelos de organização, tornou-se uma figura de extrema importância para a era pós-pandemia. A mesma será marcada por inúmeros desafios que exigirão das organizações um jogo de cintura nunca experimentado pela contemporaneidade, pois as crises momentâneas são o início de uma profunda alteração social. Em um mundo ansioso por soluções, a automação ganha espaço e instiga a população a uma qualificação profissional, enquanto a desigualdade social ainda deixa pessoas padecerem de fome.

O líder da era pós-pandemia certamente não será uma figura que detém a organização em suas mãos, mas que a compartilha com o grupo, de modo que a motivação esteja no engajamento em cumprir com os objetivos em comum. O perfil deve transparecer a confiança necessária para o grupo, compartilhando as emoções e desafios de maneira que a escuta e a empatia estejam presentes.

Ser um líder do futuro pode suscitar certa preocupação, mas prefiro acreditar que o posicionamento aqui discutido seja a realidade de muitas organizações que investem incansavelmente no seu grupo. A liderança nunca deixará de ser humana, pois a era pós-pandemia precisará, e muito, do trato humanizado das organizações.

Enfermeiro especialista em Gestão e Auditoria em Serviços da Saúde