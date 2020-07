Pronampe traz alívio a pequenas empresas

Em maio deste ano, o Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Pronampe) foi instituído pelo governo federal para desenvolver e fortalecer os pequenos negócios do nosso País. No dia 24 de junho, Guilherme Afif Domingos, assessor especial do ministro da Economia, informou que a medida deve ser liberada pelos bancos privados a partir do dia 15 de julho. Em meio às adversidades proporcionadas pela pandemia do coronavírus, o suporte oferecido ao empreendedor traz um suspiro de alívio.

De março a abril, o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) realizou uma pesquisa para mensurar os impactos da pandemia para os microempreendedores. A entidade informou que, por conta da pandemia, houve uma mudança de funcionamento de 5,3 milhões de pequenas empresas no Brasil, sendo equivalente a 31% dos negócios totais. Além disso, 10,1 milhões interromperam temporariamente as atividades, sendo correspondente a 58,9% dos empreendimentos em território brasileiro.

Esses dados deixam ainda mais nítida a nossa realidade. Sim, estamos passando por um momento difícil, onde a incerteza acerca do futuro de nossos negócios tem tirado o sono e a tranquilidade dos empreendedores brasileiros. Ainda assim, reforço: são em situações adversas, fora de qualquer tipo de planejamento, que despertamos o nosso lado mais criativo para fugir da crise. Com esta nova medida, pequenos empresários terão uma oportunidade extra para seguir o fluxo de seus negócios.

Sabe-se que, apenas pelo Banco do Brasil, mais de 40 mil clientes já foram contatados pelos gerentes de relacionamento. Destes, cerca de 5,5 mil já tiveram propostas aprovadas, no montante de R$ 269 milhões. Esses recursos são fundamentais para trazer força e motivação para o empreendedor se reestabelecer no mercado. Ou, pelo menos, sobreviver até a tempestade de agora passar.

Os tempos são difíceis, mas não podemos perder a esperança. Teremos muitos ganhos com a crise, seja na mudança do nosso mindset, seja na nova prototipação de nossos negócios e na forma de nos relacionarmos com o cliente, com os nossos colaboradores e parceiros.

O mundo mudou! E que a nossa disponibilidade interna para a mudança seja diretamente proporcional à nossa vontade de superar a crise e de seguirmos com o legado de protagonistas sociais e alavancadores do novo mundo que se descortinou diante dos nossos olhos, a partir de março deste ano.

Fundadora do Grupo Empresários em Ação e escritora