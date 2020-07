Uma população de brasileiros sem registro

A concessão de mais duas parcelas de R$ 600,00 do auxílio emergencial do governo federal levantou debates e desnudou diversos problemas. O principal é o fato de que milhares que se inscreveram no programa tinham boas e até ótimas condições financeiras e, mesmo assim, postaram seus dados a fim de receber, como aconteceu, a quantia destinada às pessoas carentes em meio à pandemia. Uma vergonha que depõe contra aqueles que não tiveram qualquer prurido ao reivindicar algo que não mereciam.