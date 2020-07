A gestão de custos do município de Nova Boa Vista e seus resultados

Demonstrando pioneirismo e um modelo de gestão gerencial, o município já desenvolve um sistema de gestão de custos e resultados, desde 2017, gerando informações gerenciais e uma gestão pública por resultados. Diversas são as informações geradas para os gestores, como exemplo, pode-se citar o custo hora máquina trabalhada e o custo do quilômetro rodado por cada veículo, onde sabe-se que um dos caminhões da secretaria de obras roda ao custo de R$ 5,51 por km, enquanto outro custou R$ 10,35/km, pelo fato do segundo ter rodado metade da quilometragem dos demais, e por ter produzido menos, custou o dobro.

Cabe destacar, que em 2019 foi adquirido um conjunto de fabricação de pedras britas e já se sabe que uma hora do britador custou, em 2019, R$ 64,00 em média (sem custo com salários). Ao se incluir o gasto com salários esse valor sobe para R$ 199,00. Assim, uma tonelada de pedra brita custou R$ 2,13, sem salários e R$ 6,63, considerando os salários. Portanto, um valor abaixo do preço de venda no mercado, e que gera uma economia financeira muito grande para o município. Na agricultura descobriu-se que o custo da inspeção e da clínica animal foi de R$ 441,00; E que cada produtor rural que utilizou a colhedora de forragens teve um benefício de R$ 1.255,00; os que utilizaram o trator Agrale custaram R$ 940,00; o programa troca-troca municipal R$ 1.252,00. O objetivo com a gestão de custos, é monitorar todos os serviços prestados pelo município, em todas as áreas, e com estas informações conseguir gerenciar para reduzir muitos gastos e processos de produção, que hoje os tornam deficitários para a sociedade que os custeia. Como exemplo das ações de redução de custos, citam-se o caso da coleta de lixo, da iluminação pública e do serviço de fornecimento de água, que, após o gerenciamento, tiveram significativa redução em seu déficit financeiro.

Portanto, Nova Boa Vista objetiva estar na vanguarda da gestão pública nacional. Sendo um dos primeiros municípios, no país, a ter uma gestão de custos plena implementada e funcionando.

Atualmente, quase todos os seus setores já estão sendo monitorados. Restam apenas, a secretaria de obras e de saúde ter o seu método de custeio definido, para que 100% da gestão já esteja englobada.

Contador, diretor da Faculdade e Escola de Tapejara