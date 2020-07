O turismo convivendo com o coronavírus

Perante tantas dificuldades enfrentadas e causadas pelo coronavírus, estamos vivendo um momento de transição, aceitação e adaptação, fronte um vírus mortal e destruidor de economias. O turismo está sendo uma das áreas, se não a mais, afetada pela pandemia, pois os equipamentos turísticos, como hotéis, parques, restaurantes, veículos de turismo, enfim todo setor, foram atingidos de forma avassaladora. São inúmeros os empreendimentos que fecharam ou que acumulam inúmeras demissões.

O que causa medo e aterrorizava as pessoas, hoje é mais brando e compatível com dia a dia. São tantos os cuidados, como o uso de máscara, álcool em gel, distanciamento de pessoas, higienização e tantas outras formas que estão proporcionando ao turismo uma esperança de retomada gradativa.

É notório a cada final de semana o aumento de turistas “subindo a Serra” em busca de bons momentos, como o fondue de Gramado, cafés coloniais em Nova Petrópolis, vinhos em Bento Gonçalves, espumantes em Garibaldi e demais atrações que só a Serra Gaúcha, possui para oferecer. Porém toda atratividade, fica mais deselegante, quando, temos que relembrar do coronavírus. É importante ressaltar que na região, estão ocorrendo ações por parte dos empresários, buscando o maior zelo pelos seus clientes, fiscalização por parte dos agentes sanitários e ações com destaque para São Francisco de Paula, município que está tendo cautela e monitorando seus visitantes ao chegar na cidade com barreiras sanitárias e fiscalizando o uso de máscara nas ruas de forma educativa, onde orientam e distribuem máscaras para as pessoas que não possuem, em um gesto de solidariedade e empatia.

Com a retomada do turismo na Serra, começa uma nova fase de convivência com o vírus, esperamos que uma das referência do turismo brasileiro, possa dar o exemplo que é possível recomeçar, tendo referência São Francisco de Paula e a seriedade do povo serrano, sim podemos ser mais fortes que o coronavírus e com resiliência poderemos movimentar o turismo e a economia gaúcha.

Vereador de Nova Petrópolis/RS (PSB)