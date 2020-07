Cooperação para combater a pandemia

Os princípios e valores que há 48 anos deram origem à Unimed Federação/RS, tais como solidariedade, igualdade, responsabilidade e democracia são fundamentais para que se entenda, no presente, a atuação de todo o Sistema Cooperativo Empresarial Unimed-RS, que atende quase 2 milhões de gaúchos nos 497 municípios do Rio Grande do Sul, a partir de seus mais de 15 mil médicos cooperados.

Justamente por sua capilaridade, e ciente de que a História se escreve com ações no presente, é que diante da crise sanitária, econômica e social causada pela pandemia de coronavírus, redobramos, sob a liderança do presidente Nilson Luiz May, ações que vão além do cuidado com a saúde, nosso negócio principal.

Entendemos que era preciso potencializar a atuação social, a partir do Instituto Unimed/RS. Nesta toada, trabalhamos com mais força programas e projetos como a doação de sangue, e a destinação de recursos, alimentos e agasalhos a famílias em necessidade.

Sempre atentos a oportunidades de ampliarmos a interação com a comunidade (conforme preceitua o 7º princípio cooperativista), recentemente vislumbramos que era possível dar um passo ainda maior.

Foi assim que, numa ação integrada entre Instituto Unimed/RS, Unimed Central de Serviços, sob a gestão do presidente Jorge Guilherme Robinson, e Unimed Federação/RS, autorizamos o repasse de R$ 1 milhão para ser aportado no Fundo Estadual de Apoio à Inclusão Produtiva (FEAIP), em benefício a mais de 6 mil pessoas em situação de rua em 25 municípios distribuídos em diferentes regiões do Estado.

A partir de recursos oriundos de incentivos fiscais do Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), a assinatura do Termo de Compromisso com a Secretaria do Trabalho e Assistência Social (STAS) e governo do Estado para financiar projetos definidos pelo Plano de Contingência da STAS, a fim de auxiliar no enfrentamento da Covid-19, representa, na prática, os valores que nos movem - legado inarredável de nossos fundadores, naquele já distante, embora sempre presente, 25 de junho de 1972.

Fazendo nossa parte, transformando boas intenções em ações, entendemos que valorizamos o esforço de todos aqueles que compõem o Sistema, e assim, colaboramos para a criação de um mundo melhor, razão de ser do cooperativismo.

Diretor administrativo do Instituto Unimed/RS