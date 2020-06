Em defesa da vida, do comércio e serviços

É fato que a pandemia da Covid-19 impactou negativamente em diversos aspectos - o social e o econômico, principalmente. Há quem defenda o cuidado com a saúde acima de tudo. Outros clamam que a economia não pode parar, sob o risco de gerar prejuízos maiores do que os causados pela doença. Em tempos de polarização, muitos parecem esquecer que é possível, sim, buscar o ponto de equilíbrio: zelar pela vida humana e, com segurança, seguir trabalhando, buscando o sustento, produzindo, gerando empregos.