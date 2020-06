Destaques da Edição Digital

Faltam apenas oito dias para terminar o prazo estendido da declaração do Imposto de Renda Pessoa Física 2020. Quem ainda precisa prestar contas ao Leão tem até o dia 30 de junho para enviar as informações à Receita Federal. Por isso, o JC Explica traz uma live, nesta terça-feira, com tudo que você precisa saber para finalizar sua declaração. A partir das 19h, você poderá questionar o superintendente ajunto da Receita Federal no Rio Grande do Sul, Ademir Gomes de Oliveira, sobre o IR 2020. A conversa será mediada pela jornalista e apresentadora da série MinutoIR, Roberta Mello, e pela jornalista Patrícia Comunello. Para acompanhar, basta se inscrever no canal do Jornal do Comércio no YouTube. Veja todos os detalhes pelo QR Code.

Perdeu algum vídeo do Minuto IR? A série apresenta todas as informações necessárias para fazer a declaração, além de tirar as dúvidas mais comuns dos nossos leitores. O conteúdo está disponível na íntegra no site do JC. A série tem apoio da Assembleia Legislativa RS | Valores que Ficam (valoresqueficam.al.rs.gov.br). Acesse usando o QR Code.