Este tipo de homofobia, com a reação incontinente do agredido, justa, por inúmeros fundamentos físicos, intelectuais, é ofensa calamitosa e idiota do agressor estupido. O animal homem, como qualquer animal irracional, nenhum, teve a chance ou o direito de pedir para nascer. Quanto, também, escolher tipo de face, tez, cabelos, altura, envergadura física ou mental. Ainda, não tiveram opção ou direito de escolha da mãe ou pai, em época passada, presente ou futura, e isto, nos bilhões de anos já acontecidos, constatáveis pelos vestígios e utensílios encontrados do homem primata, como o testemunham vestígios encontrados em escavações documentadas. Ou ainda, em outras perspectivas nefastas, como nascer em topos de cordilheiras, em temperaturas de frio permanente ou, em desertos de calor insuportável, nascer em zonas de maremotos, terremotos, vulcões, tufões, áreas, enfim, aonde impera a desordem com mortes. Qual o fundamento do nascer numa dessas circunstâncias? Em igualdade lógica, como, com uns acontece o melhor, com outros o pior ? Quem fez este sorteio na natureza, por que é inexoravelmente assim que acontece. O nascituro, desde a concepção, não intervém para uma escolha ? E isto, é assim para qualquer ser vivo, sem chance de escolha, como qualquer um de nós não teve escolha de nada. Se nenhum de nós pode aspirar algo antes de nascer, vale, solenemente repisar o título: Racismo – por símbolos, gestos ou palavras para ofender a outrem, incide em própria idiotia estulta. Mesmo se desculpando, deverá se recordar sempre que já foi imbecil, estúpido.