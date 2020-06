Quem já teve Covid-19?

A pandemia da Covid-19 trouxe uma série de desafios à ciência, incluindo o de como determinar quem já foi exposto ao novo coronavírus. A maneira mais lógica de fazê-lo seria detectar anticorpos IgG, os tão desejados "marcadores de imunidade".

Mas, infelizmente, não é tão simples assim. Primeiramente, há que se dizer que não existe garantia de que as pessoas que já tiveram Covid-19 estejam protegidas de reinfecções. Mas, com quase 7 milhões de infectados no mundo, os poucos casos suspeitos de reinfecção sugerem ser, apenas, o resultado de testes de PCR (aqueles que detectam o vírus) persistentemente positivos. Se reinfecção existe, ela é rara, o que somente saberemos com o evoluir da epidemia.

Segundo, detectar anticorpos contra o coronavírus não tem sido tarefa fácil. Quase todos os testes para anticorpos disponíveis no mercado são testes rápidos, os quais, além de pouco validados, são cerca de 30% menos sensíveis que os métodos laboratoriais clássicos. Mas há algo ainda mais importante.

Anticorpos surgem em mais de 80% dos indivíduos que adoecem, passadas duas a três semanas da infecção, e a quantidade de anticorpos produzida depende da gravidade da doença. Se os testes de anticorpos foram validados em pacientes (sintomáticos), o que aconteceria se passássemos a testar um grande número de indivíduos que nunca estiveram doentes, com testes rápidos?

Talvez, o óbvio: uma enorme proporção de resultados negativos, como observado em recentes inquéritos populacionais, com maior positividade entre os que já tiveram sintomas ou expostos a casos positivos. O que não causa surpresa, pois esta doença ocorre em pequenos grupos, seja no trabalho, em casa ou em outros ambientes de aglomeração. Testes rápidos podem ser muito úteis se aplicados no contexto adequado; do contrário, podem trazer respostas de questionável valor.

Neste momento, a importância do isolamento social precisa continuar a ser realçada para diminuição da circulação viral. Mas isso, por si só, não basta. Para planejarmos a retomada de forma segura, precisamos testar com PCR todos os sintomáticos, isolando os infectados. Precisamos rastrear e testar contatos de casos positivos para limitar a transmissão. Não há outra forma de enfrentar uma pandemia, senão colocando mais luz em nossas incertezas. E isolando quem efetivamente necessita ser isolado.

Professor de Infectologia da UFCSPA e

coordenador do Laboratório de Biologia

Molecular da Santa Casa de Porto Alegre