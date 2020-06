Eles são perigosos!

Já é assinante? Faça seu login e tenha acesso completo ao conteúdo do JC.

Quando um ministro como o general Heleno ameaça a sociedade e o Estado de Direito e quando, numa reunião do Palácio, ministros cometem tantos crimes, sou obrigado a dizer que são tímidas todas as reações. Já teria dado tempo para uma contundente representação da OAB. Parece que algo está a caminho. Mas o tempo não para.

Eles não pararam, pois os amigos do general já mostraram as garras e os robôs de Fake News não param. E os partidos? A esquerda patina e patina fazendo lives. Urge uma representação conjunta para encerrar de vez estes crimes de responsabilidade do presidente e ministros.

Todos do STF teriam a obrigação de abrir processo crime contra Weintraub. As entidades do Meio Ambiente devem representar contra Ricardo Sales.

E o que farão os governadores contra a Damares? Governadores se calarem para a “dama da goiabeira”. Presidente e ministros criminosos pela ação e omissão no combate à pandemia criaram elementos que darão suporte a um genocídio e terão que ser levados ao Tribunal Penal Internacional.

É claro e evidente que temos elementos para a representação na Corte Internacional de Direitos Humanos em São José da Costa Rica. Eles caminham para a destruição da Nação. Querem jogar o povo na mais infamante miséria moral e social.

O presidente quer uma coroa como aquela do Rei Luis XIV para dizer que é dele. Os ministros são oriundos da escumalha da sociedade pós moderna de um capitalismo de araque.

Vivemos o 1925 da Alemanha do qual muitos riram. Foi o ano do fracassado golpe de Hitler. Mas o tempo deu o poder supremo a Hitler e os assassinos logo depois. A fala de Weintraub foi a mais bruta: fez coro ao presidente! Vejam partes do vídeo. Aproveitem os tempos (ainda) de um certo sentido de vida dado por governadores de visões políticas diversas, mas pelo menos guiados pela ciência, para ver na Internet “O Ovo da Serpente”.

Vereador de Porto Alegre (PT)