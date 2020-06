Histórico da Expointer

Como testemunha ocular da história, ouso hoje falar um pouco sobre a Exposição Internacional de Esteio, Expointer, no Rio Grande do Sul. Puxando pela memória e de uma pesquisa que fiz, na década de 80, foi em 1901 que as exposições no Rio Grande do Sul iniciaram mas tiveram sua expansão na década de 30. Contudo, ocorreu nos anos 50 do século passado que a exposição estadual se fixou no parque do Menino Deus até 1969. Nesse ano, o secretário da Agricultura, Luciano Machado, começou um trabalho de sondagem para transferir a outro local o Parque acanhado de Porto Alegre. Sei dos fatos porque acompanhei toda a evolução dos acontecimentos desde a busca dos locais, até a decisão de comprar a antiga Fazenda Kroeff, em Esteio (que até foi contestada e criticada à época), e ali instalar a exposição estadual, que foi realizada em 1970 pela primeira vez, em condições precárias no novo Parque. Mas valeu o esforço e a coragem de realizar o feito.

Em 1972, foi realizada a I Exposição Internacional, com o secretário Edgar Irio Simm, passando a denominar-se Expointer essa mostra que hoje está, senão me engano, em sua 44ª edição. Mas será que vai ser realizada em 2020? As participações variaram desde a primeira de países da América Europa e até Austrália e África, porém cada vez mais se expandiu, com a ampliação a cada ano das dependências do parque, que hoje se chama Assis Brasil, por indicação de Getulio Marcantonio.

Não posso deixar de registrar a satisfação e orgulho de ver cada exposição se expandindo, com chuva e tudo, queda de pavilhões, falta de luz, pois participei desde a primeira até a década de noventa de todas as mostras, permanecendo toda a semana a trabalho nos pavilhões ou na imprensa, na Casa Branca ou na divulgação dos fatos anteriores e posteriores, relacionados à maior mostra agropecuária das Américas, tal como se intitula hoje. É, e neste tempo, pouca gente lembra daquela primeira exposição, em 1970, na improvisação e no barro. Somente aqueles que participaram dessa história podem avaliar a grandeza da decisão tomada naquela oportunidade. E olhar com saudade e reconhecimento aquela estrutura que daria outras histórias interessantes e rememorativas. Até lá...

