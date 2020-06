O necessário apoio para as micro e pequenas empresas

Com a recessão involuntária pelo isolamento social que ainda impera em setores de muitas cidades, é importante saber que o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) disponibilizou, no seu portal virtual, página específica onde os micro e pequenos empresários têm acesso a um conjunto de protocolos para a retomada da atividade econômica. São 35 documentos para 47 segmentos setoriais, que correspondem a 75% dos pequenos negócios do Brasil e são responsáveis por 46% dos empregos gerados no País.

Quando há tantas demissões e parada de serviços, essa atitude é importante. A primeira etapa da iniciativa começou no dia 4 de junho, quando o Sebrae atendeu empresários dos segmentos que representam 57% dos pequenos negócios.

São os setores de moda, beleza, estética, bares, lanchonetes, restaurantes, lojas de rua e de shoppings, academias de ginástica, clínicas e saúde. Além de e-books, foram disponibilizados vídeos orientativos de curta duração em que os donos de pequenos negócios poderão verificar os procedimentos que deverão adotar na empresa.

Depois, também foram disponibilizados conteúdos para os outros segmentos da alimentação, em especial para o Microempreendedor Individual (MEI), confeitarias, panificadores, feiras livres, minimercados e mercearias. Nessa segunda etapa, os empresários da construção civil, tanto da indústria quanto das lojas do segmento, tiveram acesso aos protocolos segmentados nos formatos de e-book e vídeos.

No dia 15 de junho, os empresários tiveram acesso aos outros materiais de apoio, preparados para facilitar a implementação das medidas indicadas nos protocolos, como um check-list. Por meio desse recurso, donos de pequenos negócios poderão verificar, junto com a equipe, quais práticas que já foram implementadas e quais ainda precisam de atenção.

É iniciativa mais do que louvável do Sebrae, uma vez que há materiais de visualização e sinalização para impressão, que podem ser utilizados na empresa tanto no piso quanto na parede, com orientações para distanciamento e medidas preventivas de higiene, entre outras.

Segundo o Sebrae, o protocolo foi criado com base em experiências de outros países, contendo os cuidados que uma empresa deve ter no seu contato com clientes e fornecedores. Também o que seus colaboradores têm que aplicar para mitigar, chegar próximo e eliminar as chances de contágio.

Dessa forma, cuidados com a saúde não foram minimizados, uma vez que saúde e economia têm que andar juntas.