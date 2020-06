Hora de acerto de contas com o Leão

Depois de prorrogado em função da pandemia, o prazo para entrega da declaração do Imposto de Renda exercício 2019 entra em contagem regressiva. É preciso agilizar a busca da documentação porque dia 30 de junho não está longe. O Brasil integra os países em avançado nível de digitalização, especialmente os bancos e a área financeira e de serviços, além do comércio num processo de reinvenção geral. Também a Previdência Social disponibiliza documentos digitais, atendendo a enorme massa de aposentados. Sem sair de casa, os contribuintes podem buscar a documentação por meios eletrônicos e igualmente enviar as informações para o profissional que está formatando a declaração e, também, encaminhar o documento final à Receita Federal.