Retornar sem riscos é o melhor caminho

A flexibilização iniciada no modelo de “distanciamento controlado” no RS nos dá a falsa impressão que estamos, aos poucos, voltando a uma situação de normalidade nesta crise sanitária avassaladora. Diversos órgãos públicos têm seguido esse exemplo, retomando parcialmente serviços presenciais em plena escalada da pandemia no país, alimentada em muito pela desinformação e negacionismo gerados pelo governo federal. Os efeitos dessas medidas prematuras já são notados no aumento dos casos de contaminações e óbitos em todo o estado. O Conselho Estadual de Saúde e a Sociedade Riograndense de Infectologia vêm alertando sobre os riscos à saúde pública decorrentes dessas iniciativas adotadas precocemente. No âmbito do Poder Judiciário do RS, anuncia-se o retorno parcial dos trabalhos presenciais a partir do dia 15 de junho nos foros, locais com circulação habitual de muitas pessoas. A Administração do Tribunal de Justiça vinha agindo com zelo durante essa crise, na defesa da saúde dos trabalhadores e trabalhadoras da Justiça. Contudo, esta decisão mais recente, movida por pressões externas, prejudicará esses servidores, que enfrentarão dificuldades e estarão mais vulneráveis à contaminação pela Covid-19. Servidores e magistrados vêm atendendo a casos urgentes de modo presencial, e no restante executando seu trabalho remoto, com altos índices de produtividade. Em dados atualizados do Conselho Nacional de Justiça, de 16 de março a 7 de junho, foram realizados no Judiciário estadual 838.141 despachos, 239.216 sentenças e acórdãos, 190.436 decisões e 8.206.173 movimentações de processos físicos e eletrônicos. A Justiça não parou, portanto. Somos solidários aos problemas que afetam a classe dos advogados em função dessa conjuntura devastadora. Todavia, submeter de modo prematuro e desnecessário todos os operadores do Direito, seus familiares e a sociedade aos riscos de contágio do Coronavírus neste período é temerário. Queremos, sim, retomar nossos trabalhos presenciais, sem prejuízo à coletividade com saúde e segurança para bem atender a todos que necessitam dos serviços da Justiça, o que, neste momento, é totalmente inviável. Por isso, esperamos que o bom senso prevaleça e que a Administração do TJRS reconsidere esta decisão.