Vidas negligenciadas

Estamos diante de uma das maiores pandemias da história da humanidade. Mas talvez isso não seja suficiente para declinar uma patroa do seu direito de ter a empregada doméstica à disposição durante a quarentena.

A irresponsabilidade que levou à morte trágica do menino Miguel nos faz perder um pouco a esperança na humanidade. O que leva uma pessoa a permitir que uma criança de cinco anos entre sozinha num elevador para procurar a mãe? Não estaria ela consciente dos riscos? Ainda que faltem elementos nesse quebra-cabeça, deve sobrar indignação pela atitude.

Contribuir para que a infância de uma criança seja interrompida é uma brutalidade que não merece fiança. Mas não podemos permitir que a morte seja silenciada, nem mesmo pela dor. Precisamos reverberar os casos de negligência e violência em um país cujo número de homicídios de crianças e adolescentes aumentou 47,3% nos últimos 10 anos, de acordo com o relatório do Unicef divulgado em novembro do ano passado.

As vítimas continuam sendo, em sua maioria, meninos negros, pobres, que vivem nas periferias e áreas metropolitanas das grandes cidades. Miguel, Ágatha, João Pedro e tantos outros inocentes foram vítimas do descaso de uma sociedade onde se perpetuam as desigualdades sociais.

Há algo muito grave acontecendo numa nação quando temos que pedir cuidado e respeito com as crianças. São alarmantes as constatações de que elas, muitas vezes, têm sua vida marcada, desde cedo, por violações de direitos, incluindo a discriminação racial.

Nosso compromisso deve ser mantê-las vivas em nossa consciência, ecoando para o mundo o luto das famílias e um pedido de justiça e paz. O grande desafio é consolidar as conquistas, impedir retrocessos e enfrentar esse problema com políticas públicas que não relativizem a violência e punam com rigor exemplar os agressores. Não podemos mais tolerar que vidas sejam negligenciadas, especialmente, quando elas são indefesas.

Jornalista