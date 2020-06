Sobre atividades essenciais na quarentena

Em 06/02/2020, foi editada a Lei Federal nº 13.979, que rege, em âmbito nacional, as medidas para enfrentamento do coronavírus. Entre diversas outras medidas aplicáveis, o isolamento e a quarentena já constavam como políticas públicas, antes mesmo da confirmação do primeiro caso da doença no país, em 26.02. Além disso, a lei esclareceu que a competência para aplicar tais medidas seria dos gestores locais de saúde. Caberia ao presidente da República dispor sobre serviços públicos e atividades essenciais, nas quais é vedada a restrição de circulação dos trabalhadores envolvidos.

Tais disposições, em verdade, consolidam o comando constitucional de que, em matéria de proteção à saúde, há competência concorrente entre os entes federativos. A União limita-se a editar normas gerais, cabendo a Estados e municípios editarem leis específicas, de acordo com suas realidades. Contudo, o Presidente da República dispôs, no Decreto nº 10.282, um longo rol de serviços identificados como “indispensáveis ao atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade”. Na lista, incluem-se atividades religiosas, salões de beleza, barbearia, e academias de esporte – que não poderiam ser paralisadas inclusive no caso dos Estados e municípios adotarem quarentena ou isolamento.

Como a quarentena e o isolamento caracterizam-se justamente pela restrição de circulação das pessoas, é evidente que diversas atividades deverão ser paralisadas no interregno dessas políticas. Se tudo estiver liberado, não há quarentena. Se barbearias, academias e igrejas não forem suspensas, o isolamento domiciliar acaba arrefecido, pois, embora sejam necessidades da população, não são inadiáveis, ainda mais em um cenário de crise de saúde pública. Em Porto Alegre, por exemplo, estava previsto um aumento de público de cultos e missas – o que foi obstado, nessa segunda-feira, pela elevação dos internados pela Covid-19.

Justo aí acaba a prerrogativa do presidente, pois, ao editar normas gerais, não pode minar as políticas públicas que a própria lei federal previu. Nem tem poder para derruir o exercício da competência constitucional de Estados e municípios. Por essas razões, o Judiciário deverá mais uma vez ser instado ao controle de constitucionalidade, não com o intuito de legislar, mas de frear arbitrariedades.

Advogado