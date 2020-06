O problema de governar

Com a proposta de Eduardo Leite e Nelson Marchezan de flexibilização do isolamento surge a promessa de retorno à vida. O vírus que nos ensina que podemos morrer, nos ajuda a ter perspectivas para viver no estabelecimento de critérios governamentais rígidos para a liberação de atividades com base em saberes médicos, epidemiológicos e da administração da saúde que estabelecem a ideia de que podemos evitar as mortes que sabemos que são evitáveis.

O nosso retorno à vida não se faz sem a manutenção do medo de si e pela nossa família, é preciso manter o equilíbrio entre o medo e a vigília. Ainda há muita estupidez naqueles que acreditam que doença e a morte são para os outros, saindo sem máscara de proteção e desafiando as regras de distanciamento social pois são eles que põem em risco a todos e a proposta de flexibilização do governo. São esses que devem gerar preocupações.

O discurso da retomada deve manter o tom de ameaça porque só o medo para nos fazer agir, o que significa aqui, exatamente o seu contrário, não agir. Ficar em casa proibidos de sair para quem pode é a regra sagrada e somos sempre ameaçados da culpa de que, se não seguirmos as regras e viermos a pegar a Covid-19, a culpa também é nossa porque o governo avisou. Perdemos e capacidade de julgar sobre caminhar na rua, mas confiamos no governo para garantir as condições de atendimento à saúde se precisarmos e julgar a melhor época para nosso retorno à gradativo já que o presidente Jair Bolsonaro só se interessa pelos interesses econômicos. Seguimos em frente, mas no escuro.

Padecemos do mal dos países desenvolvidos. Se até na França só se testa quem tem sintomas, com a liberação, que faremos com os efeitos dos casos assintomáticos entre nós? Sem testes para todos, ficamos limitados em avaliar os efeitos de nossas ações, mas diante da incerteza, a democracia é ainda é melhor porque responsabiliza não só o governo, mas também os indivíduos. Nada do neoliberalismo assassino que pretende retornar tudo agora, ao contrário, tudo deve ser muito gradual porque o governo deve assumir sua responsabilidade. O dilema do governo é outro: é como governar os idiotas.

Doutor em Educação/UFRGS