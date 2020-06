Depois da crise

O historiador inglês Eric Hobsbawm, em seu clássico A era dos extremos: o breve século XX, sugere que aquele centênio iniciou-se efetivamente apenas com a Primeira Guerra Mundial. Para o historiador britânico, essas transições não são determinadas apenas pelas datas, mas por fatos marcantes e paradigmáticos. Se a hipótese de Hobsbawm tem sentido, e eu acho que tem, estamos sendo testemunhas e protagonistas do início do século XXI neste trágico e melancólico 2020. O mundo todo está crispado. A era Trump inaugurou um novo normal. Após sua posse, a multipolaridade foi, aos poucos, desconstituindo-se e novos e velhos ranços passaram a ditar o humor das relações entre as nações, incentivando uma espécie de novo alinhamento que institui novos antagonismos, tanto externa quanto internamente nos vários países. Infelizmente, a hegemonia projetada por Trump é reacionária e retrocede os acúmulos positivos alcançados pela humanidade. Em todos os aspectos, Trump significa atraso: é um nacional populista, retrógrado nos costumes, violento na conduta e hiperliberal na economia. Trump é uma síntese do pior que o capitalismo poderia produzir. No Brasil, como se sabe, tem o seu farsesco títere, que, como Trump, ainda exerce algum fascínio em parcelas minoritárias.