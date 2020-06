As prioridades do prefeito

É notícia que o prefeito Nelson Marchezan Júnior (PSDB) anunciou o avançado da pista de skate de Porto Alegre. Principal atrativo da revitalização da orla do Guaíba, a pista é a menina dos olhos do prefeito, que fez a vistoria às obras e já conta com certificação da Confederação Brasileira de Skate e do Comitê Olímpico Brasileiro para receber competições internacionais e será a maior pista do gênero da América Latina.

A cidade merece um espaço público a altura da grandeza do skate, é verdade. Eu, no entanto, neste exato momento, preferia um hospital de campanha. Como se não bastasse o afrouxamento das regras de quarentena propostos com a abertura de shoppings centers e até templos religiosos que contraria a recomendação de infectologistas que apontam a possibilidade de explosão de casos, o que fazer quando a prioridade do chefe do Poder Executivo é uma pista de skate e não respiradores? No dia 5 de junho, a ocupação de leitos de UTIs da Capital chegou a 77,87%. A doença é sorrateira e mortal, vivemos uma pandemia planetária que evolui às vezes aos saltos, as vezes com discrição. É o caso.

Porto Alegre precisa de um hospital de campanha? Para mim sim porque é a iniciativa preventiva para saturação dos hospitais. Eles desafogam o sistema de saúde pela demanda de pacientes de baixa e média complexidade. Basta uma explosão na região metropolitana para que o sistema de saúde da capital atinja seu limite em poucos dias. Paranoia? Pânico exacerbado? Não. Em 5/6, o Estado tem 11.583 casos confirmados e 276 mortos. A OMS declara-se surpresa com as atitudes de nossos governantes.

“Prioridade” vem da palavra grega “prin” e da latina “primus”, que significa “à frente”, fazendo referência aquilo que está em primeiro lugar devido a urgência ou necessidade. Como hospital de campanha ou pistas de skate. É mais uma vez a opção pelo lucro que o turismo possibilita do que pela preservação de vidas, mais do velho neoliberalismo de plantão à margem do Guaíba.

Doutor em Educação/UFRGS