Ensino a distância em tempos de pandemia

Estou tendo, nesse período de distanciamento social provocado pela pandemia do Coronavírus, a oportunidade de acompanhar mais de perto, as aulas e demais atividades do meu filho, de dez anos, aluno do 5º ano do Ensino Fundamental de uma escola particular. É impressionante a dinâmica oferecida pelas ferramentas atuais, que permitem viabilizar as aulas através do Ensino a Distância (EAD), única forma compatível para o momento que vivemos. Tudo bem diferente de algumas décadas atrás. No entanto, em relação ao conteúdo, observo que há, ainda, muitas coisas que eu questionava na minha época de estudante e que continuam no currículo. Só para exemplificar, cito a questão dos números primos. Meu filho perguntou: pai, qual a importância de conhecer os números primos?

Não soube responder. Desde muito cedo, eu havia me decidido pelas ciências humanas. Nunca precisei desse conhecimento, nem da Fórmula de Báscara e, muito menos, da Teoria de Pitágoras. Talvez nas profissões ligadas às ciências exatas, a aplicação destas fórmulas seja necessária.

Outra coisa que tenho observado é a forma de ensinar. Percebo que os professores - hoje profis - que conseguem ilustrar suas aulas com demonstrações práticas prendem mais a atenção dos alunos. Isto me transporta ao tempo em que eu fazia um curso pré-vestibular. Quase todos os professores, até para das matérias mais áridas, conseguiam dar um tom atraente, que tornava o aprendizado mais fácil. Foi no cursinho, praticamente brincando, que desfiz alguns traumas, criados por bloqueios resistentes às coisas das quais eu não via utilidade na prática. Minha esposa é psicopedagoga e, às vezes, debatemos sobre as nossas visões sobre o ensino, mas parece que é inquestionável a importância de o professor conseguir ministrar as disciplinas da forma mais lúdica e descontraída possível.

Numa coisa, no entanto, somos unânimes: o EAD para crianças é uma alternativa emergencial, pois é nas aulas presenciais que as crianças necessitam desfrutar de maior interatividade e de contatos pessoais com os professores e colegas. Há dias em que percebo no João Vítor uma expressão de cansaço e de tédio por ter que ficar por várias horas em frente a um computador. Porém, reconheço que há situações bem mais graves: a dos alunos das escolas públicas que devem começar, neste mês, as aulas através do EAD. Muitas, sequer, possuem celular, tablet, computador e internet, ferramentas indispensáveis na atualidade. Como ficarão essas crianças? A pandemia é mundial, mas tudo fica mais fácil de resolver em países desenvolvidos que priorizam a saúde, a educação, a segurança e o bem-estar dos seus povos. O Brasil ainda engatinha nessas questões.

Jornalista