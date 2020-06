Medidas oficiais respaldadas pelo Código Penal

A proteção que o legislador penal oferece à saúde pública está estritamente vinculada ao dever assumido pelo Estado de atuar, mediante políticas públicas e ações concretas, para a redução do risco de doenças contagiosas. Essa postura do governo do Estado do RS, através de decreto que entrou em vigor dia 11/5, está de acordo com a previsão mandamental do art. 196 da Constituição Federal de adotar políticas que objetivem redução de doenças contagiosas e outros agravos. Sob essa perspectiva, as condutas dos cidadãos que desobedecerem às determinações do decreto governamental poderão caracterizar o crime descrito no art. 268 do Código Penal (CP). Essa previsão penal reforça a necessidade de obediência à decisão do governador para impedir ou, pelo menos, reduzir a propagação de doença contagiosa e apresenta-se como um instrumento a mais de proteção da saúde pública. Em tempos de pandemia, por vezes, não bastam as medidas administrativas, mas necessitam do reforço da legislação penal para forçar o cumprimento daquelas para evitar maior propagação de germes patogênicos.

Por isso, o Código Penal criminaliza o comportamento de quem desobedece determinação do poder público destinada a impedir introdução ou propagação de doença infecto-contagiosa (Covid-19). Ninguém desconhece a elevadíssima capacidade contagiosa da Covid-19, razão pela qual, a autoridade sanitária brasileira determinou o distanciamento social, que depois foram sendo gradativamente suavizado. Em outros termos, não é oportuno abandonar seus lares, reunir-se com amigos, aglomerar-se, enfim, agir de forma a descumprir as determinações do poder público, pois tais condutas, desobedecendo as normas programáticas das autoridades sanitárias, podem configurar o crime já referido. A conduta nuclear criminalizada é representada pelo verbo infringir, que tem o sentido de transgredir ou violar as normas estabelecidas pelos órgãos públicos de cautela contra doenças infecto-contagiosas.

Advogado criminal e professor universitário