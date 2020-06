Empresários de ônibus têm dívida milionária com a prefeitura de Porto Alegre

As empresas de ônibus estão quebradas! Essa narrativa vem sendo utilizada tanto pelo prefeito Nelson Marchezan (PSDB), para justificar que em plena pandemia se diminua a circulação de ônibus, como pelas empresas que barganham subsídios federais e isenção de impostos até 2022. Porém, o que não está contabilizada nessa equação são denúncias antigas, que já vêm sendo acompanhadas pelo Ministério Público de Contas, e que remetem à gestão pública da bilhetagem, verbas de publicidade e multas, obrigações contratuais que são desrespeitadas desde a licitação do transporte coletivo em 2015, sem que a população tenha a dimensão real do problema.

A nova informação é que a prefeitura omite que as empresas não estão repassando o valor de Câmara de Composição Tarifária (CCT) para os cofres públicos há vários anos. Essa é uma taxa de 14 centavos na passagem que é paga pelos passageiros e deveria ser repassada à prefeitura, mas que as empresas estão se apropriando indevidamente, acumulando uma dívida de quase 60 milhões de reais.

Empresários do transporte público reduzem linhas e horários, coagem e demitem cobradores e motoristas. Tudo isso com o aval da morosidade e omissão de um prefeito que já foi notificado de que medidas urgentes precisam ser tomadas em relação ao transporte coletivo da cidade.

Em meio à maior pandemia do século XXI não podemos permitir que nossa população seja transportada como gado, exposta ao vírus dentro de ônibus lotados. Defendemos que a Carris, enquanto empresa pública, assuma as linhas que foram canceladas pelos empresários, e entendemos que, se for comprovada a dívida existente com a prefeitura, a frota e as garagens das empresas devem ser utilizadas como pagamento, e os trabalhadores demitidos incorporados pela Carris em contratos emergenciais.

Por uma solução pública e urgente! A crise do transporte coletivo não pode ser um potencial disseminador do vírus em nossas comunidades.

Vereadora de Porto Alegre (PSOL)