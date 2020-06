Faça agora o que puder, há tempo!

Em tempos de pandemia, "a vida é uns deveres que nós trouxemos para fazer em casa...", como escreveu Mario Quintana no seu poema chamado O Tempo. Difícil definir este momento, dentre muitos que vivi em pouco mais de 50 anos! Por outra, se comparado aos lapsos de tempo de alguns fatos históricos, 50, 60 anos, passam num piscar de olhos.

Um dos maiores conflitos da Idade Média foi a Guerra dos Cem Anos. Inspirou uma peça de Shakespeare, onde 9 mil soldados do rei inglês Henrique V - o qual deu nome à peça - conseguiram derrotar 25 mil cavaleiros franceses. Em outro episódio, nesta mesma guerra, quando ocorreu a virada em favor dos franceses, Joana D'Arc, uma camponesa transformada em grande guerreira, colocou seu nome na história.

Quais são os aprendizados deste e de outros períodos? Podemos dizer que a imprevisibilidade faz parte da vida, e que ela pode ser fatal. Que é importante estar preparado para os dias difíceis, e que os dias difíceis podem demorar a passar. Que é na dificuldade que se sobressaem os verdadeiros líderes. Que sempre é possível fazer mais com menos. Que o dinheiro nem sempre consegue resolver tudo. Que o poder em mãos erradas é capaz de dizimar vidas. Que o conhecimento salva!

Então, se me perguntarem o que recomendo para o momento atual, eu sugiro uma reavaliação do propósito profissional e de vida. Tenho repetido muito a expressão "faça agora o que você puder", pois muitas pessoas parecem não estar sabendo como utilizar o seu tempo de forma produtiva. E, se neste momento não é possível fazer o mesmo que se fazia antes, então isso não faz mais sentido. Busque outra solução! Sabe como? Se a resposta for sim, vá em frente. Se a resposta for não, faça como você fez quando tinha sete, 14, 21 anos. Se não fez, então o seu bilhete está premiado, a sorte está sorrindo para você. A hora é agora! Estude, desafie-se! Se já está estudando, tente colocar algo em prática, suba o sarrafo. Empreenda, mesmo que seja de forma voluntária. Se não puder praticar agora, planeje o seu novo futuro! É um exercício fantástico!

Neste momento, a sua solução não está lá fora, está dentro de você. Se isto faz sentido, então tome uma atitude e seja protagonista de sua história! Quando você "virar esta chave" perceberá o tempo passar de forma diferente! Parafraseando outro trecho do mesmo poema "...quando se vê, passaram 60 anos... tarde demais para ser reprovado...". Vá em frente, (re)comece agora!

Administrador e professor