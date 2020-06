Decepcionado com o capitão presidente

Todos sabem que eu votei no capitão. Infelizmente o presidente quanto às expectativas, pelo menos no respeitante às minhas, tem se revelado decepcionante. Minha primeira e maior esperança foi para o brejo quanto a forma como vem sendo conduzida a problemática da defesa nacional. Sempre pensei que, com o Presidente Bolsonaro, os ajustes de "lesa pátria" que nos impedem de dissuadir, obrigando-nos a lutar, fossem justa e devidamente denunciados. Ao contrário, o comandante-em-chefe de nossas Forças Armadas, simples e irresponsavelmente, faz vista grossa com relação aos mesmos, preferindo, como já fez o vice-presidente, este naturalmente em acordo com a diretriz do comandante supremo, colocar toda a culpa nos governos entreguistas anteriores, ambos lavando as mãos, como fez Pilatos, sem nenhuma demonstração de vontade política quanto a, pelo menos, no caso de um confronto, propiciar uma chance de vitória aos nossos filhos e netos que usam uniformes militares.

Quanto à tal da famigerada "velha política do toma lá de cá", procrastinada durante a sua campanha presidencial, "pagou um mistério de corpo de exército", apregoando que ia extirpá-la do cenário político da República. Nesta hora, não posso deixar de me lembrar do meu "velho" que sempre me dizia: - "Meu filho, o último político que me enganou foi um tal de Jânio Quadros". Dito e feito, as demonstrações do ser isto só "da boca para fora" estão aí, cantadas e decantadas em prosa e verso, durante quase um ano e meio de governo. Isto sem falar nas manobras para alçar um seu rebento, nada mais nada menos, como embaixador do Brasil nos EUA, fato “sem eira nem beira”, para quem quer passar impressão de paladino da moralidade pública, tentativa que antecedeu a outro mais gritante ainda, qual seja o do seu procedimento, no mínimo suspeito, relativo à investigação do seu outro herdeiro, um senador que ainda não logrou provar, por “a mais b", sua inocência quanto ao mal feito de que continua sendo acusado.

Presunçoso, surdo ao assessoramento dos militares de boa cepa que o cercam, temeroso quanto à apuração do conteúdo de seu celular, não se sabe, apenas pela linguagem rasteira que deve utilizar ou, quem sabe, se por conteúdo passível de comprometê-lo face a uma possível comprovação de interferência na apuração do proceder de seu filho investigado. Mal educado, grosseiro, injusto ao classificar militares de reconhecido perfil anticomunista, está mais preocupado com o sigilo do telefone do que com a cobrança que lhe faz a nação sobre a sua incapacidade, pelo menos demonstrada até agora, em conduzir, de forma capaz e responsável, o combate à mortandade pandêmica nacional, de vulto já noticiado, inclusive, pela imprensa de países latino americanos.

Coronel de Infantaria e Estado-Maior