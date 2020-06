Ecologia, economia e pandemia

Já é assinante? Faça seu login e tenha acesso completo ao conteúdo do JC.

Em 5 de junho comemora-se o Dia Mundial do Meio Ambiente. Porém, raramente há o que se comemorar nessa data. Muito menos este ano, quando a economia mundial é assolada por uma pandemia viral de proporções poucas vezes observadas. Por outro lado, a pandemia nada mais é do que um doloroso, mas eloquente aviso de que nada nem ninguém pode desrespeitar os ritmos de reprodução e assimilação determinados pela natureza.

Não por acaso, é nisso que se inspira o vocábulo “ecologia”. Em comum com “economia”, há o radical grego “eco”, que significa “casa”. Assim, enquanto a ecologia define a lógica da casa, as estruturas que a compõem e a função de cada uma delas, a economia estabelece as normas a serem observadas para que essa estrutura não se desmantele. Infelizmente, a economia se dissociou tão completamente da natureza, que transformou nossa casa planetária literalmente numa pandemia.

O vírus que desgraça e grassa pelo planeta inteiro é, conforme uma das hipóteses aceitas sobre a origem dessas criaturas, um resíduo perverso de nosso sistema de produção econômica de larga escala, visceralmente assentado em grandes concentrações de estoques de alimentos, mão-de-obra e consumidores. A produção de alimentos, principalmente de origem proteica, que permite manter e reproduzir os demais estoques, deixa para trás uma enorme quantidade de resíduos vivos. Como sua taxa de lançamento é muito superior à de assimilação, esses restos de matéria viva temporariamente inativa e sem função na natureza ficam oportunisticamente à espera de qualquer organismo que os reative. Portanto, essa hipótese sugere que, enquanto se insistir com a atividade econômica de grande escala, a emergência de novas e cada vez mais frequentes pandemias não deverá mais nos surpreender.

Ironicamente, desde os tempos pré-clássicos e com o advento da Macroeconomia, há quase um século, a Ciência Econômica comprovou que na economia como um todo tampouco pode haver sobras de coisa alguma. Apesar das controvérsias, dinheiro em excesso tem sido apontado como a causa da inflação; superávits comerciais (excesso de exportações sobre importações), como fonte de valorização cambial e consequente desemprego interno; excesso de gastos governamentais, como razão para a elevação das taxas de juros a fim de financiá-lo. Há muitos outros exemplos na Economia que lhe desafiam a definição de “ciência da escassez”. Como certo professor invisível nos tem ensinado nesta pandemia, talvez se necessite mais de ciência na abundância do que na escassez, quando o medo, o desespero e a incerteza já nos ofuscam a razão.

Professor de Economia da Universidade Federal de Santa Maria