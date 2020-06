Manequim de presidente

Desde o início dos anos 60, o Brasil busca um modelo de “persona” para exercer o cargo de presidente. Normalmente, ocorre conflito entre o eleito e o desejado pelas forças do legislativo e econômica. Jânio Quadros escolhido para varrer a corrupção se borrou diante da tarefa e renunciou. João Goulart se propôs a reformas maiores do que as desejadas e toleradas pelo sistema e naufragou levando consigo a democracia. Seguiu-se vinte anos sem que o cidadão tivesse o direito de votar. Todos os que ocuparam cargos eram assim por dizer ”biônicos”. O clamor por anistia geral e irrestrita seguida por Diretas Já, trouxe a derrocada do totalitarismo. A oferta de eleições diretas foi rejeitada temendo a eleição de Brizola. Assim, a assembleia elegeu Tancredo Neves aclamado pelo povo como o novo Getúlio, mas não assumiu e sim Sarney, ligado ao antigo regime. Fora Sarney, fora FMI foi brandido durante todo o seu mandato. Collor, o novo “Indiana Jones”, mexeu no vespeiro ao confrontar o corporativismo público e privado sem ter base no Legislativo e renunciou. Veio Itamar para dar espetáculo ao povo enquanto fazia festa com os legisladores. Fernando Henrique foi o protótipo perfeito que agradou, em seu primeiro mandato, a todos, preparando o caminho para a esquerda chegar ao poder sem o uso de armas. Lula, untado pela intelectualidade e modelado como um estadista, adotou a caneta Parker. Elogiado como um novo Lech Walessa, navegou em águas turbulentas distribuindo favores. Dilma, sua enteada, cobriu-se dos louros do padrasto e quando procurou águas próprias, encontrou maremoto. A missão de Temer, levar o presidencialismo até a próxima eleição foi “hercúlea”.

Eis que surge um novo meio de fazer campanha levando por terra o poder ‘partidário’. O eleito não se enquadra no manequim das forças constituídas, continuou a usar caneta bic, e está até hoje sendo combatido. O afronto do presidente da Câmara a não pôr os projetos do governo à apreciação dos deputados tolhe a representatividade dos mesmos. O Supremo, quando individualmente impede atos do Executivo, está agindo como juizado do primeiro grau. O primeiro colegiado assim se apresenta com mais de quinhentos totens e o segundo por onze Papas. Será que Lacerda ainda vive?

