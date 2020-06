A resposta do agronegócio em meio à crise

A pandemia da Covid-19 impôs desafios para todos os setores da economia brasileira e no campo não foi diferente. Porém, mesmo com todo o cenário de adversidades - no Rio Grande do Sul agravado pela estiagem -, o agronegócio demonstrou, mais uma vez, sua importância e capacidade de produzir em tempos de crise.

Na lavoura, as máquinas não pararam. Os produtores continuaram trabalhando para alimentar um quarto de todos os habitantes do planeta e produziram soja, milho e arroz para consumo interno e exportação. No mês de abril, as exportações do agro cresceram US$ 119,74 milhões (62,4%) na comparação com o mesmo período do ano passado.

Hortaliças e frutas, cultivadas em grande parte pelos agricultores familiares, podem ser encontradas em praticamente todos os supermercados do Brasil e, diante das medidas de restrições no comércio, muitos produtores investiram no delivery e passaram a entregar as encomendas em casa.

A pecuária deve ter o segundo ano consecutivo de bons resultados, com crescimento previsto de 6,7% (R$ 236,6 bilhões), consequência de décadas de investimentos em tecnologia que elevaram a produtividade e a qualidade das carnes bovinas e suínas, reconhecidas internacionalmente.

Responsável pelo superávit registrado na balança comercial em abril, o agronegócio ignorou a crise e cresceu mesmo com a pandemia da Covid-19. Único setor a apresentar alta no Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro no 1ª trimestre, na comparação com os últimos 3 meses de 2019, é considerado fundamental pelo governo federal para a recuperação econômica.

Aqueles que desconhecem essa realidade estão tendo a oportunidade de olhar sem preconceito para os trabalhadores rurais que seguem com a rotina no campo para garantir a segurança alimentar. Em meio às críticas provocadas pela desinformação, essa é a resposta do agronegócio na pandemia, afinal, os alimentos são indispensáveis para a saúde e salvam vidas.

Jornalista