A modernização forçada

Por onde quer que analisemos, a pandemia tem levado a profundas transformações na sociedade brasileira. No âmbito econômico, temos visto desde grandes empresas a microempreendedores encontrarem novos métodos de trabalho e de atender seus clientes, principalmente através de soluções tecnológicas. Essa mesma transformação começa a ser vista também no setor público.

Além da urgência em buscar meios para dar maior celeridade ao funcionamento dos governos, a combinação de restrições orçamentárias e a inevitável redução dos atendimentos presenciais acabaram nos trazendo uma espécie de modernização forçada.

Segundo o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), a implantação de serviços digitais pode gerar economia de até 97% aos cofres públicos em relação ao mesmo serviço presencial. Isso representa uma grande oportunidade tanto para gestores, ao garantir maior eficiência da máquina pública e otimização de seus custos, quanto para servidores, ao permitir que estejam focados nas atividades mais complexas, onde seus conhecimentos poderão ser melhor aproveitados e valorizados.

Atualmente, o Brasil ocupa a 44ª posição no ranking do Índice de Governo Digital das Nações Unidas, o que indica que ainda temos um longo caminho pela frente. Entretanto, ao falarmos em transformação digital no governo, também devemos ter em mente a realidade e os desafios existentes no país. A digitalização de serviços públicos deve ser acompanhada por estratégias que possam garantir a inclusão de mais pessoas ao universo digital, caso contrário, estaremos correndo o risco de negar o acesso de milhões de pessoas a serviços públicos de qualidade.

Em um momento de crise como o atual, a inovação e a tecnologia têm se mostrado fundamentais para garantir a abrangência e a celeridade necessárias para atender as demandas da população. Que saibamos, após superada a pandemia, aproveitar e aprimorar esse legado tecnológico para assegurarmos governos melhores e mais eficientes para o futuro.

Professor