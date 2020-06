Precisou do isolamento social para entender o que é ser educada e ser grata, e que as duas coisas diferem.

Sou do tipo que agradeço, porque fui criada por duas pessoas educadas e que sabiam utilizar os códigos sociais do bom convívio e hospitalidade.

Mas gratidão é um processo interno.

Penso sobre minha filha de 13 anos estar perdendo boa parte de sua melhor idade 'presa' em casa, com poucos contatos virtuais e apenas, e isso me atordoa. Mas a solitude ensinou-me sobre gratidão.

O agradecimento como um ato de observação do que tenho; e não do que me falta. Evitando alimentar as ausências, naquela síndrome recolhida de "se" e "quando". Sem alucinações, sem estorinhas da mente. Como numa letra da banda The Smiths: "Fama, fama, fama. Fatal fama. Ela pode pregar peças odiosas em seu cérebro". Entendendo "fama" como o sucesso e projeção de modo geral. Também no livro dos Espíritas, há uma passagem que fala da felicidade como um olhar para baixo; não um olhar para cima. O que creio, não significa abandonar a busca pelas coisas; mas não se deixar dominar por elas, e valorizar o processo interno.

Agora, neste momento, o que você vê ao seu redor? O que você tem?

Eu vejo minha filha estudando, responsável, aplicada. Recebi convite dela de mais tarde fazermos exercícios no quintal e brincar com os cachorros. Temos saúde. Minha família e amigos próximos estão bem. Saúde, a verdadeira fortuna dos dias, e dos tempos de pandemia.

Hoje sou grata por respirarmos, e espero vivendo, não mais esperando.

Tirei o orgulho e puxei novamente a minha amiga interior para uma conversa, foi quando descobri todo um mundo pertinho de mim.

Publicitária e escritora