Configurado crime de denunciação criminosas

O procurador-geral da República, Augusto Aras, provavelmente, determinará a instauração de um Procedimento de Investigação Criminal (PIC), objetivando colher material suficiente para denunciar o ex-ministro Sérgio Moro pela prática do crime de denunciação caluniosa (art. 339 do Código Penal). Aliás, o procurador-geral da República (PGR) antecipou essa possibilidade, quando requisitou a instauração de inquérito policial, declinando a possível ocorrência de oito crimes contra o “denunciante” Moro, dentre eles, o acima mencionado. Não passava, por certo, pela cabeça do chefe do Parquet a possibilidade de ter que denunciar o Chefe da Nação, com o qual é importante manter a melhor relação possível, de olho no mês de novembro, quando a compulsória afastará do STF o ministro Celso de Mello.

Aliás, o último parágrafo da inicial do Parquet levou o talentoso Dr. Demóstenes Torres a afirmar que o PGR “entrou com os dois pés no peito de Moro”. No entanto, todo o rol de oito crimes que arrolou em sua notitia criminis contra Moro, do vídeo divulgado, requerido pelo próprio, restaram somente dois crimes passíveis de denúncia, quais sejam, os de prevaricação (art. 219) e denunciação caluniosa (art. 339). Não se ignora que, ao requisitar o referido vídeo, Augusto Aras correu grande risco de ser obrigado a denunciar o seu chefe, o presidente da República, o que, certamente, não queria fazê-lo. Contudo, ao ser divulgado o vídeo, constatou-se que a sorte lhe sorriu: mostrou-se difícil denunciar o presidente ante certa dificuldade em se identificar sua efetiva intenção de interferir da Polícia Federal. A degravação da reunião ministerial nada confirmou, a despeito da baixaria linguística patrocinada pelo primeiro mandatário da Nação, que envergonha a todos.

No entanto, resultaram com mais claridade dois crimes que podem ser imputados a Moro, quais sejam, a prevaricação por ter se omitido ante as interferências abusivas do presidente, que, segundo ele próprio, ocorreram. Com muito mais clareza, por outro lado, mostra-se a configuração do crime de denunciação caluniosa, aliás, como, provavelmente, esperava o chefe do Parquet: poder denunciar Moro por esse crime, matando dois coelhos com uma cajadada: denunciar Moro e agradar ao presidente, aplainando seu caminho para o STF!

Advogado criminalista, procurador de Justiça aposentado