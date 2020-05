Maio Verde, o mês da Defensoria Pública

A Defensoria Pública é uma instituição permanente e essencial à atividade jurisdicional do Estado, atua como expressão e instrumento do estado democrático, tendo como missão promover os direitos humanos e garantir o acesso à Justiça, de forma integral e gratuita, a todas as pessoas necessitadas do nosso País.

Em homenagem, o dia 19 de maio é reconhecido como o Dia Nacional da Defensoria Pública. Mas essa dedicatória não cabe em apenas um dia, chamamos maio de o mês da Defensoria. Nesse período, inúmeras atividades foram realizadas para mostrar cada vez mais o trabalho de defensoras e de defensores e difundir a importância da atuação institucional, especialmente na educação em direitos e na solução extrajudicial dos conflitos. Neste ano, diferente dos demais, não foi possível a realização de mutirões de atendimento presencial, encontros de capacitação ou mesmo confraternização pelo dia. Mas a Defensoria Pública não para. Reinventou-se e se adaptou à nova realidade ocasionada pela pandemia da Covid-19 e o estado de calamidade que nos atinge.

Os números expressam o nosso trabalho, especialmente nesse momento de grandes dificuldades. Foram mais de 80 mil atendimentos de 18 de março a 18 de maio, sendo que o assunto mais procurado foi fornecimento de medicamentos. Estamos atuando de forma incansável, com atendimento protegido, trabalho remoto e utilizando os meios disponíveis para garantir o acesso à justiça de toda a população vulnerável.

Em recente pesquisa realizada pela FGV/AMB, sobre a imagem do Poder Judiciário, dentre as carreiras do sistema de Justiça, a Defensoria Pública foi a mais bem avaliada e a de maior confiança da sociedade, com o reconhecimento de sua importância, ainda mais em um país de extrema desigualdade e marcado por injustiças.

Nossa atuação está muito além de processos judiciais. Nosso trabalho diário é ouvir, dar voz, assegurar direitos, educar em direitos, defender quem precisa e mostrar que é possível. Nesse momento, mais do que é nunca, preciso estar ao lado da sociedade, atender, de forma segura e responsável e garantir o acesso à justiça. Nossa missão é árdua e muitas vezes incompreendida, mas quem já procurou a Defensoria Pública sabe, somos imprescindíveis, e a carreira mais importante dentre as instituições de estado. Defensoras e Defensores Públicos não param. Garantir o seu direito, é nosso maior feito. Parabéns Defensoria Pública! Maio é e sempre será verde, a cor da esperança. Esperança de tempos melhores.

Presidente da Associação das Defensoras e dos Defensores Públicos do Estado do Rio Grande do Sul