Enfermagem: cuidado e atenção no mundo

Adalvane Nobres Damasceno

A Enfermagem como profissão tem caminhado, por meio de estudos e pesquisas, para que a atuação dos profissionais seja pautada na ciência. Ela tem crescido substancialmente nos últimos anos, abrindo perspectivas para atuação em múltiplas direções e espaços. Soma-se à legalização da profissão de Enfermagem em diversos países e o grande contingente numérico destes profissionais o que contribui para reconhecimento social da profissão. No Brasil, o exercício profissional está regulamentado pela Lei 7.498/1986 sendo que enquanto categoria é composta pelo Enfermeiro, Técnico de Enfermagem, Auxiliar de Enfermagem e pela Parteira. É a profissão que está presente em todas as instituições assistenciais, públicas ou privadas, exercendo ações de enfermagem que impactam, diretamente na qualidade da assistência em saúde.

Historicamente, desde os primórdios, a pessoa precisa de cuidado para sobreviver, para viver com saúde, felicidade e bem-estar, e para curar-se em situações de doenças. Assim, o cuidar para Enfermagem tem o sentido de promover a vida, o potencial vital, o bem-estar da pessoa na sua individualidade, complexidade e integralidade.

O ano de 2020 foi escolhido para homenagear o 200º aniversário do nascimento de Florence Nightingale, primeira enfermeira moderna, que teve suas contribuições para o cenário atual da profissão. A Enfermagem acredita ser dever de cada profissional de sua equipe contribuir para o crescimento e a renovação dos conhecimentos de sua área. Na sua atuação, é necessário observar e criticar a eficiência dos métodos e técnicas. Para isso, a Enfermagem possui conhecimentos e procedimentos organizados, sistematizados e, em constante reformulação que constituem a base segura para uma ação eficiente e autônoma da categoria profissional.

A Enfermagem é essencial para enfrentar os desafios impostos pelo cenário de saúde com crescentes demandas de assistência e cuidado. Especialmente na pandemia da Covid-19, o protagonismo da Enfermagem tem sido destacado na mídia, ao vincular depoimentos e histórias dos profissionais da linha de frente. Essas iniciativas são louváveis, mas ainda estamos longe do reconhecimento de todo o valor da Enfermagem. Assim, se ao aprimorar a Enfermagem, os cuidados em saúde tornam-se efetivos e com qualidade. Em suma, governos e sistemas de saúde em todo o mundo devem reconhecer o verdadeiro potencial dos profissionais de Enfermagem.

Coordenador dos cursos de Saúde do Senac Saúde