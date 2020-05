Precisamos que a roda volte a girar

Temos que inverter esse jogo, temos que botar a roda a girar, reconstruir nossas ferrovias, recuperar e construir novas rodovias e hidrovias, mais energia elétrica, novos e contundentes reservatórios de água (nos próximos anos quem tiver água será rei). Com infraestrutura adequada, com energia elétrica abundante e a baixos custos, que ninguém pode carregar no bolso, virão indústrias para utilizar estes insumos. Transporte adequado e a baixos custos, poderemos melhorar, em muito, nossos custos Brasil.

Falando em ferrovias, em 1945 já tivemos redes operando com extensões muitas vezes superiores as atuais que estão em precárias situações e desatualizadas. Hidrovias, já tivemos mais de 20 portos, o que é um absurdo para ambos os casos. Em energia elétrica, o RS tem, atualmente, cerca de 9GW em condições operacionais, cuja geram pouco mais de 45% das nossas necessidades. No entanto temos um potencial para construir em hidráulicas cerca de 4,5GW, em eólicas, 30 GW Onshore e 10 Offshore, em fontes térmicas de biomassa, gás e carvão, cerca de 10GW e em GD mais de 2GW. Todas essas obras de infraestrutura poderão ser construídas com capital exclusivamente privado. Basta definir uma política para esses empreendimentos.

Portanto, chega de reformas estruturais governamentais, tipo reforma do trabalho, reforma da Previdência e, agora, reforma tributária, essas reformas só trouxeram desemprego, desinvestimento, desmonte industrial e entrega de nossas riquezas a países exteriores. As privatizações realizadas até agora não trouxeram nenhum benefício à sociedade brasileira, ao contrário, desmontes, desempregos, desesperos e muita roubalheira de uma minoria. Vejam a indústria metalmecânica, falida, as refinarias paradas e sucateadas.

Estamos exportando minérios e produção agrícola in natura e até boi vivo e madeira em lenha. Uma estupidez ímpar.

Engenheiro