A volta da indústria da construção civil em Porto Alegre

A construção civil é um dos setores propulsores da economia em todo o Brasil. Emprega muito e atende a diversos segmentos sociais e financeiros da população, da classe média alta até as camadas mais populares. Bastou ser permitida a retomada da construção civil em Porto Alegre e cerca de 200 canteiros de obras foram reativados. Dessa maneira, foi retomado o patamar anterior ao início da pandemia da Covid-19, segundo o Sindicato das Indústrias da Construção Civil no Estado do Rio Grande do Sul, após 30 dias de parada.

Quando ainda se debate como voltar às atividades de maneira gradativa, mantendo-se os cuidados e evitando-se a proliferação da pandemia que nos assola, é um bom sinal esse retorno. Espera-se seja ele bem sucedido, sempre com os devidos resguardos à saúde dos servidores do setor.

São 30 mil trabalhadores na Capital que voltarão às atividades, mas nem todos retornaram de imediato. Acontece que fornecedores terceirizados também paralisaram e deram férias coletivas aos seus operadores.

Com isso, materiais importantes terão que ser encomendados novamente, e o fornecimento pode e tem mesmo levado alguma demora. Também algumas construtoras têm mão de obra terceirizada, ocasionando certa demora no restabelecimento das atividades.

O horário reduzido na construção civil de Porto Alegre para afastar problemas no transporte coletivo dos servidores nas horas de pico é uma boa amostra para que as demais atividades, quando isso for possível, sejam retomadas tanto na Capital quanto no interior do Estado, ou, pelo menos, na Região Metropolitana.

O fundamental é que as medidas individuais de proteção à saúde sejam observadas rigorosamente nos canteiros das atividades e que, dessa forma, não haja perigo de contaminação pela Covid-19.

Porto Alegre, pelos dados nacionais, é a Capital onde o sucesso do isolamento social deu muito bons resultados, do que não podemos abrir mão na considerada reta final da pandemia.

Depois da construção civil, a volta das escolas e universidades, da maneira mais organizada e precavida de todas. Esse retorno envolve crianças, adolescentes e jovens, sendo um importante para a retomada das atividades na cidade.

De maneira gradual, por setores e com todas as medidas para preservar a saúde, o bem maior de todos nós, conseguiremos ter as frentes da economia reabertas, para alegria da população, dos que prestam serviços e os que deles são usuários rotineiramente. Unidos e organizados, vamos vencer a pandemia.