Destaques da Edição Digital

Apesar de ter ultrapassado a marca de 3 mil casos confirmados do novo coronavírus nesta terça-feira, o Rio Grande do Sul ainda é um dos estados brasileiros com menor incidência da doença. O RS está em 22º lugar na lista do Ministério da Saúde que compara a incidência de casos por 100 mil habitantes. O site do JC atualiza todas as quartas-feiras a situação gaúcha frente a outros estados e traz, ainda, painel local da pandemia, atualizado em tempo real. Acesse usando o QR Code.

Após passar quase dois meses fechado devido à pandemia da Covid-19, o parque Snowland, em Gramado, deve reabrir no dia 5 de junho. Passaportes começaram a ser vendidos no fim de semana passado. Em nota, a empresa afirma que postergou a data para o próximo mês como medida de segurança, mesmo com o decreto governamental já possibilitando o funcionamento dos parques de diversão. Quer ver os detalhes? Acesse usando o QR Code.