Ainda bem que os policiais do Ceará voltaram ao trabalho (Jornal do Comércio, edição de 03/03/2020). Mas, convenhamos, sem nenhuma punição até agora. Isso abre as porteiras da indisciplina. O que eles fizeram está muito além de uma reivindicação. Paralisaram, depredaram viaturas e tomaram quartéis. Isso é inadmissível. Os assassinatos foram liberados e chegaram a cerca de 300, de 19 de fevereiro e enquanto durou a greve, que é proibida pela Constituição. (Maria do Carmo Bacellar, Porto Alegre)

Castelo Simões Lopes

A partir deste mês de março, feiras, festas, oficinas e outros eventos poderão ter como cenário um patrimônio histórico pelotense. Até o próximo dia 14 de março, o Instituto Eckart, responsável pela gestão do Castelo Simões Lopes até 2032, estará recebendo solicitações para uso compartilhado da garagem e da parte externa do local, cuja construção é data de 1923, e que já recebeu personalidades como Getúlio Vargas. (Daniel Batista, Pelotas/RS)

Trincheira da Ceará

Mesmo com muito atraso, só se pode aplaudir a entrega ao uso das trincheiras aqui em Porto Alegre. Agora, foi a vez da trincheira da Ceará, que aguardava acabamento há anos. Mas antes tarde do que nunca. (José Carlos Magalhães, Porto Alegre)

Asfalto

Qual é o problema com o asfalto que cobre diversas, dezenas de ruas e avenidas de Porto Alegre? Onde há paradas de ônibus, ele está levantado, subindo até as calçadas. Por que isso acontece? Peso dos ônibus, dirão quase todos. Mas, então, que haja inspeção, e que o asfalto seja consertado! (Maria Helena Traguenberger, Porto Alegre)

Entrevista

Só pode ser fantasia a entrevista do presidente da Ajuris na Jornal da Lei, edição de 18/02/2020 do Jornal do Comércio . Falar em baixos salários e muito trabalho numa categoria que tem 82 dias de férias só pode ser algum tipo provocação aos que pagam seus gordos vencimentos. Uma demanda judicial aqui no Rio Grande do Sul só se sabe que pode demorar anos. Mas pelo que se leu, o presidente da Ajuris não está preocupado com isto, apenas com férias e vencimentos. (Gusthavo Fonseca)

Hospital

Está certo que foram 4,5 mil operários de todos os níveis, mas construir e entregar um hospital com mil leitos não é para qualquer um. Ou para qualquer país, mas a China fez isso em Wuhan. São projetos que estão prontos, usando pré-moldados, o que permite tamanha rapidez. Que sirva de exemplo para o Brasil, a fim de que a União, os estados e as capitais tenham um armário com projetos para, em caso de necessidade, serem colocados em execução. No Programa Minha Casa Minha Vida, isso seria de grande utilidade. (Marcelo Bernardes)