Os avanços da tecnologia no campo e a Expodireto

Está em andamento, em Não-Me-Toque, a 21ª Expodireto Cotrijal. Desta feita, a grande presença será o encontro, mais forte, de tudo o que a tecnologia atual tem a mostrar para as atividades da agropecuária. Mesmo com as incertezas sobre os efeitos da estiagem sobre as safras e também do surto global do coronavírus, a Expodireto Cotrijal tem todos os ingredientes como expositores de maquinário, visitantes da Alemanha e de Israel, com a grande novidade da presença de participantes da Índia. Tem de tudo, como está tendo, e um sucesso que só tem aumentado nos últimos anos.

Os fóruns que estão sendo e ainda serão realizados na feira, uma das maiores da América Latina, abrangem o milho, que foi a principal cultura afetada pela estiagem no Rio Grande do Sul, além daqueles sobre água e do solo. Mas o que está chamando a atenção é a Arena Agrodigital, um espaço com 1,6 mil metros quadrados.

A ministra da Agricultura, Tereza Cristina, participou da inauguração da Expodireto Cotrijal, mas frustou o setor ao não confirmar auxílio federal para os atingidos pela seca. Já em nível estadual, houve a entrega da revitalização de trecho da ERS-142, que une Carazinho a Não-Me-Toque, além de novos recursos para o programa Mais Água, Mais Renda, com a presença do governador Eduardo Leite (PSDB).

Sabe-se, desde muito tempo, que, quando o agronegócio vai bem, a economia gaúcha anda melhor ainda. É importante acompanhar e torcer pelo amplo sucesso da Expodireto. Mesmo em meio às dificuldades e com os problemas causados pelo surto do coronavírus, a expectativa pelos números finais da feira é das melhores, talvez mesmo além dos R$ 2,5 bilhões em negócios registrados em 2019.

Os organizadores da feira apostam que a mostra deste ano terá muitos negócios, malgrado os problemas externos, como a epidemia cujo epicentro está na China, hoje um país grande e seguido comprador e exportador, com seus 1,4 bilhão de habitantes. A tendência dos economistas e especialistas econômicos em geral é alertar que o Brasil não pode continuar sendo apenas um produtor e exportador de commodities agrícolas. Entretanto, com sua dimensão territorial e qualidade do que produzimos na agropecuária, não podemos prescindir desta vocação quase inata tanto do Rio Grande do Sul como de outros estados, onde o Mato Grosso se salienta também.

De resto, que a Expodireto Cotrijal tenha o sucesso merecido, em meio a tantas dificuldades. Mas o agronegócio sempre se reergue, mesmo em meio às dificuldades. Que assim seja, novamente.