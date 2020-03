Porto Alegre em mutação

Porto Alegre está mudando. Perceber tal transformação não é uma tarefa difícil para quem circula pela Capital e pode acompanhar as intervenções das diversas obras em andamento. Para exemplificar, podemos citar a revitalização da orla do Guaíba e da Usina do Gasômetro, que, juntas, devolverão aos porto-alegrenses um de seus mais importantes cartões postais.

Para além das grandiosas obras, que brilham aos olhos de todos, diariamente se tem pensado, e executado, intervenções fundamentais e que trarão melhorias de longo prazo, solucionando demandas que se arrastavam, causando transtornos a milhares de moradores da nossa cidade.

São inúmeras as transformações invisíveis que acontecem em nossa Capital. Você pode não vê-las, mas, elas avançam trazendo a modernização e as benfeitorias indispensáveis para que Porto Alegre possa de fato andar para frente.

É o caso da maior obra de macrodrenagem da nossa história, e do inédito investimento em requalificação asfáltica estrutural. A primeira refere-se ao conjunto de 26 obras de ampliação do sistema de macrodrenagem do Arroio Areia, nas zonas Leste e Noroeste. Já o segundo, as obras de recuperação estrutural nas camadas mais profundas do pavimento de importantes ruas e avenidas da Capital, aumentando em 10 anos sua vida útil. Ambas com investimentos de mais de R$ 100 milhões, minimizarão, uma, os problemas de alagamentos, e as outras, o dilema dos buracos nas vias.

São investimentos que só tornaram-se possíveis graças à recuperação de crédito junto às instituições financeiras, resultado das diversas reformas feitas nas finanças municipais. Trata-se de fazer gestão com responsabilidade. Não apenas com as contas públicas, mas com o futuro das gerações, o que não é um trabalho fácil. Sobretudo neste período de descrença para com a política e relações institucionais tão voláteis. Como cidadão porto-alegrense, é uma alegria poder prestigiar a nova e moderna Porto Alegre que vem surgindo.

Secretário adjunto de Infraestrutura e Mobilidade Urbana de Porto Alegre