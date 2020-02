A participação das mulheres nas eleições municipais

As recentes transformações no cenário político e econômico no Brasil nos colocam diante de um novo desafio para 2020: ampliar a representatividade feminina no processo eleitoral dos municípios.

Conquistando cada vez mais espaço no mundo dos negócios e influenciando no modelo de gestão dentro das empresas, as mulheres estão demonstrando que também estão preparadas para participar mais efetivamente da vida política do país, seja no âmbito federal, estadual ou municipal.

Segundo dados da Justiça Eleitoral, representamos 52% do eleitorado brasileiro, porém, nas instâncias de poder estamos muito aquém dos avanços adquiridos em outras dimensões da vida cotidiana: no Congresso Nacional, 89 dos 594 parlamentares são mulheres. Nas Assembleias Legislativas, ocupamos 161 das 1.059 cadeiras. No Executivo, apenas um estado é governado por mulher e 12% dos municípios brasileiros.

Apesar do cenário historicamente excludente e que reverbera, até hoje, na baixa participação feminina nos governos, as eleições para prefeitos e vereadores são uma oportunidade para que as mulheres possam contribuir com a qualificação das administrações municipais, exercendo maior liderança à frente dos projetos que tornem o poder público mais suscetível às demandas da sociedade, com maior eficiência na diminuição dos problemas sociais.

A diversidade na formação de líderes fortalece, de forma proporcional, a democracia. O Brasil que queremos começa pela desconstrução das dinâmicas que reproduzem e perpetuam as desigualdades na carreira pública, para que o poder sobre as definições políticas seja mais amplo e irrestrito, com a colaboração de toda a população.

Precisamos de gestores com competência e coragem para fazer o que deve ser feito: reduzir os custos da máquina pública, desburocratizar os atos administrativos e reverter esses recursos em melhoria dos serviços prestados à comunidade. Essas virtudes, meus amigos, não têm distinção de gênero, raça ou classe social.

Jornalista